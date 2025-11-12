Altersvorsorge: Machen kleine Renten arm?

Viele haben nur Renten von einigen Hundert Euro. Doch den Betroffenen droht damit nicht unbedingt Armut. Auch bei künftigen Milliardenkosten will die Rentenversicherung von Alarmismus nichts wissen.
Würzburg - Jede und jeder Zehnte in Deutschland bekommt eine Bruttorente unterhalb von 300 Euro im Monat. Darauf machte Renten-Präsidentin Gundula Roßbach bei einer Veranstaltung in Würzburg aufmerksam. 12 Prozent erhalten zwischen 300 und 600 Euro und rund 13 Prozent zwischen 600 und 900 Euro. Doch kleine Renten bedeuten nicht unbedingt Armutsgefährdung, wie Roßbach erläuterte. Zudem stellte die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund mit Blick auf Milliardenkosten durch die geplante schwarz-rote Rentenreform fest: "Wir erleben keine Kostenexplosion in der Rentenversicherung."