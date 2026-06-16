Renten-Apfel und Pensions-Birne: Warum Obst nicht gleich Obst ist

Renten und Pensionen sind sich so ähnlich wie Äpfel und Birnen, heißt es immer wieder. Um im Bild zu bleiben: Bei beiden handelt es sich um Obst, doch unterscheiden sie sich beide erheblich voneinander.
Kann man Rente und Pension einfach miteinander vergleichen? Die Meinung der Lobbyisten, der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und von Deutschen Beamtenbund und Tarifunion dbb, hierzu ist eindeutig: „Die Pensionen von Beamten mit Renten gleichzusetzen, heißt ‚Äpfel mit Birnen‘ zu vergleichen. Denn es gibt grundlegende Systemunterschiede bei der Altersversorgung von Tarifbeschäftigten und Beamten.“