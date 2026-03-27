Altersvorsorge: Bundestag bringt Nachfolger der Riester-Rente auf den Weg

1 Die neue private Altersvorsorge ist beschlossen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Längst ist klar, dass die Riester-Rente zu wenig Rendite bringt. Jetzt gibt es eine Alternative.











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Berlin - Ab Januar soll es neue Möglichkeiten geben, privat und staatlich gefördert für das Alter vorzusorgen. Der Bundestag beschloss in Berlin einen Nachfolger für die immer unbeliebtere Riester-Rente. Die neuen Produkte seien kostengünstiger, flexibler und vor allem renditestärker, erklärten Union und SPD. Die Bundesregierung will damit erreichen, dass mehr Menschen privat Geld für die Rente zurücklegen.