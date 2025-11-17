Altersunterschied von 36 Jahren: So sehr braucht Reinhold Messner seine Diane

Auch mit 81 Jahren reist Reinhold Messner weiterhin um die Welt - immer an seiner Seite: seine 36 Jahre jüngere Frau Diane. Bei der Bambi-Verleihung sprach der Extrembergsteiger über ihre Beziehung und verriet, warum er ohne sie aufgeschmissen wäre.
Das Alter ist für Reinhold Messner keine Grenze. Mit 81 Jahren reist der legendäre Extrembergsteiger weiterhin durch die Welt - und immer mit dabei ist seine Frau Diane, die mit 45 Jahren ganze 36 Jahre jünger ist als er. Am Rande der Bambi-Verleihung fand der Südtiroler gegenüber der "Bild" deutliche Worte für das, was sie ihm bedeutet: "Sie gibt mir das ganze Glück."