Alterssicherung: Wie andere Länder den Renteneintritt regeln

International steigt das Rentenalter an. Während Menschen in einigen Ländern noch vergleichsweise früh mit dem Arbeiten aufhören, ist mancherorts bereits geplant, noch mit 70 tätig zu sein.
Berlin - International sind die Unterschiede beim Renteneintritt groß. In Deutschland steigt das gesetzliche Renteneintrittsalter schrittweise bis 2031 auf 67 Jahre an. Das durchschnittliche Zugangsalter lag 2024 nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bei 64,7 Jahren. Im Vergleich ein internationaler Überblick mit frühen bis späten Renteneintritten: