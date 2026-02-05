Altersgrenze und Klarnamenpflicht?: Social-Media-Verbot? Antrag zu Mindestalter von 16 Jahren

Dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Deutschland bald keine eigenen Social-Media-Accounts mehr besitzen? Teile der CDU fordern laut eines Medienberichts in einem Antrag eine entsprechende Regelung.
Seit dem vergangenen Dezember dürfen Jugendliche und Kinder unter 16 Jahren in Australien kein eigenes Social-Media-Konto mehr auf Plattformen wie TikTok, X und Instagram aber auch auf YouTube und Twitch besitzen. Das Land war damit das erste der Welt, das eine solche Altersbeschränkung eingeführt hat. Überlegungen für eine Sperre nach australischem Vorbild gibt es auch in Deutschland. Der "Bild"-Zeitung liegt aktuell ein entsprechender Antrag des Landesverbands Schleswig-Holstein der CDU für den Parteitag in diesem Februar vor.