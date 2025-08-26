Soll es strikte Altersgrenzen für Social Media geben? Der Kinderschutzbund lehnt das ab. Und er hat Recht damit, kommentiert Tobias Peter.
Die Debatte über eine Altersbegrenzung für Social Media zeigt unter anderem, wie stark der Einfluss von Social Media auf die politische Debattenkultur mittlerweile ist. Denn im Internet lässt sich vor allem mit einer klaren und griffigen Forderung punkten. Deshalb ist es – auch mit Blick auf den Aufmerksamkeitserfolg – hochattraktiv für viele Politiker, für eine Altersbegrenzung zu plädieren. „Verbietet den unter 14-Jährigen Instagram, TikTok und Co.!“ Das versteht jeder. Das klingt populär.