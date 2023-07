Das Bauhäusle – so leben Studenten im „Rebell auf dem Campus“

Alternatives Wohnheim in Stuttgart

22 Tanja Neugebauer steht im Flur des Bauhäusles: Seit Oktober 2018 lebt die Studentin im alternativen Wohnheim. In unserer Bildergalerie gibt es weitere Einblicke. Foto: Julian Kares

Mit dem Bauhäusle steht eines der ungewöhnlichsten Wohnheime Deutschlands in Stuttgart. Tanja Neugebauer lebt hier mit 29 Mitbewohnern. Die Studentin gibt Einblicke in den „Rebell auf dem Campus“. Ist es ein Leben wie in einer Kommune?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der Rasen ist durch den Regen aufgeweicht, fast matschig. Christian Wolff läuft mit nackten Füßen über den braunen Boden, Tanja Neugebauer mit Schuhen neben ihm. Sie umrunden das Bauhäusle, der hölzerne Ort, der die beiden in ihrer Studentenzeit beheimatet. Später, drinnen im Warmen, sagt die Studentin fast entschuldigend: „Ja, wir haben den Ruf Ökos zu sein“, und fügt nach kurzer Pause stolz hinzu, „und das sind wir auch.“ Seit Oktober 2018 wohnt die 22-Jährige im alternativen Wohnheim auf dem Campus in Vaihingen. In einem Haus mit 29 Mitbewohnern – wie ist das?