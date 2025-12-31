Alternativen im Verkehr: Stuttgarter Design für Pariser Seilbahn

Es gab mal Zeiten, da hat Stuttgart sich was getraut. Eine Zahnradbahn oder eine Standseilbahn. Eine echte Seilbahn, das baut Paris. Mit Stuttgarter Hilfe.

Die Diskussion verfolgt er natürlich. Albert Schuster gestaltet Seilbahnen. Und so wartet auch er gespannt, ob man sich in seiner Heimatstadt durchringen kann, eine Seilbahn zu bauen. Gedanken darüber macht man sich seit langem. Doch wenn man so betrachtet, wie lange es dauert, Bahnhöfe zu bauen oder Opernhäuser zu sanieren, dann tut er gut daran, sich um seine Projekte anderswo zu kümmern.

Die Pariser Seilbahn ist 4,5 Kilometer lang In den Alpen beispielsweise, Koblenz, Mannheim – oder in Paris. Dort kreist seit dem 13. Dezember eine Seilbahn zwischen Créteil und Villeneuve-Saint-Georges. 4,5 Kilometer Länge, 18 Minuten Fahrzeit, fünf Stationen. Und ach ja, zwei Jahre Bauzeit. Richtig pittoresk ist es dort nicht, man sieht Autobahn und Industriegebiete. In erster Linie ist sie auch nicht für Touristen gebaut, sondern für Pendler. Um die Metro und die Straßen zu entlasten. Deshalb schwingt sich auch alle 30 Sekunden eine Gondel in die Höhe.

Die Seilbahn bei der Bundesgartenschau in Mannheim Foto: MOJA Design Stuttgart

Eine Gondel, die im Stuttgarter Süden gestaltet wurde. Von Schusters Firma Moja Design. In der Römerstraße belegen sie gegenüber der Markuskirche ein Stockwerk. Dort haben sie getüftelt und den Seilbahnen des Herstellers Doppelmayr ein neues Aussehen verpasst. Wobei das viel zu kurz greift, sie haben tatsächlich alles, wirklich alles, neu gestaltet, „jedes einzelne Baustück“, sagt Schuster. Die Entwicklung zog sich über mehrere Jahre hin.

Die Seilbahnen stehen überall auf der Welt. Sogar in Mexico City verkehren die Gondeln von Doppelmayr und Moja auf vier Linien. In Mannheim bei der Bundesgartenschau waren sie näher, und vermutlich sind viele Stuttgarter damit gefahren, ohne dass sie ahnten, dass die Bahn made in Stuttgart ist. Nichts gegen die Kurpfalz, doch Nachrichten aus Paris sorgen halt für mehr Aufsehen: Dass man dort eine Seilbahn gebaut hat, die auch tatsächlich fährt, war nicht nur den „Tagesthemen“ eine Meldung wert, sondern sorgte auch in Stuttgart für Aufsehen.

Eigentlich sollte er Maschinenbauer werden.

Dabei sollte Albert Schuster eigentlich Autos bauen und entwerfen. Familientradition. Der Opa und der Vater sind Maschinenbauer, haben beim Daimler geschafft. Der Bruder hat auch Maschinenbau studiert. Wenig überraschend also, dass für Albert auch nur ein Berufsweg vorgesehen und gewünscht war. Oder sagen wir eher: Pflicht war. „Ich wollte eigentlich Architekt werden“, sagt Schuster, „aber ich habe mich gefügt.“ Aber nur so lange, bis „die Pflicht erledigt war“. Er absolvierte sein Studium an der damaligen Berufsakademie, an der heutigen Dualen Hochschule. Statt zum Daimler zu gehen, „habe ich dann Architektur studiert“. Das finanzierte er sich mit der Arbeit bei einem Architekturbüro. Bei dem er dann später anfing. Und in Kontakt mit der Firma Doppelmayr kam.

Die Seilbahn in Mexico City Foto: Arturo Durán Miranda

Die österreichische Firma aus der Nähe von Bregenz teilt sich mehr oder weniger mit den Südtirolern von Leitner den Markt für Seilbahnen. Doppelmayr hatte den Auftrag bekommen für die Bundesgartenschau in Koblenz: Eine Seilbahn über den Rhein hoch zur Festung Ehrenbreitstein. Sie sollte nur ein Jahr schweben. Doch als nach dem Ende der Gartenschau die Seilbahn abgebaut werden sollte, protestierten die Bürger. Die Seilbahn blieb. Und bringt bis heute Menschen hoch zur Festung.

Auch Schuster blieb in der Folge nicht bei den leisten, sondern bei den Seilbahnen. Die Zusammenarbeit war gut. Und Schuster merkte, „das Ingenieurs-Studium hat mir geholfen, weil ich mit Maschinenbauern zusammengearbeitet habe“. Denn was bringt das schönste Design, wenn es die Funktion stört, oder zu teuer wird.

Er machte sich selbstständig. Und bekam den Auftrag, eine komplette Linie von Doppelmayr zu überarbeiten. Von den Kabinen über die Stationen bis zum Auftritt der Marke und den Messeständen. Tatsächlich alles. Bis zu Skippy +. „Das ist ein Nachrüstbauteil für Seilbahnsessel und eine Durchrutschsicherung, welche bei älteren Sesselmodellen eingesetzt wird damit Fahrgäste jeglicher Größe und Alters die Fahrt noch sicherer genießen können. Eine wirtschaftliche Nachrüstlösung, die hohe Anforderungen erfüllt: Geringes Gewicht, minimaler Einsatz von Material und Energie, maximale Festigkeit, sowie eine hohe Langlebigkeit bei stark schwankenden Temperaturen.“ So der Werbetext.

Gondeln schweben in der ganzen Welt

Sichtbarer sind schon die Luxusgondeln für Möet Chanton in Lech, mit Sektkühler, extra verspiegelt für Selfies. Oder die Gondeln, ersonnen für Radler mit Platz für sechs Mountain Bikes. Und wenn auch jeder Käufer dann seine eigenen Farben, seine eigene Marke auf die Bahn pappt, so stammt doch der Ursprung aus Stuttgart. Sei es bei der Blumenschau Floralis in Holland, bei der Bundesgartenschau in Mannheim, in Mexiko, in Paris, in den Bergen.

Was passiert am Burgholzhof?

Und in Stuttgart. Da drängelt ja das Robert-Bosch-Krankenhaus schon lange, endlich eine Seilbahn hoch auf den Burgholzhof zu erreichten. Nun haben sie auf eigene Kosten die Machbarkeit untersuchen lassen. Kosten: 16,7 Millionen Euro. Die Unterlagen liegen nun im Rathaus. Ob die dort auf den Stapel kommen, wo irgendwo auch eine Untersuchung der Machbarkeit einer Seilbahn in Vaihingen liegen müsste? Darüber wird auch seit Jahren diskutiert.

Ob Doppelmayr und damit Moja in Stuttgart zum Zuge kämen, ist natürlich ungewiss. Doch Expertise gibt es in dieser Stadt in Sachen Seilbahnen. „Ich würde mich freuen“, sagt Schuster, „Ich bin natürlich befangen: Aber es gibt Beispiele in aller Welt, wie gut Seilbahnen funktionieren.“ Und dass mit geringem Flächenverbrauch. Man brauche Platz für die Stationen und Stützen, aber „das ist kein Vergleich mit dem Bau von Straßen und Schienen“.

Nächster Stopp: Ischgl

Bevor er sich mit den Hügeln in der Heimat beschäftigt, geht es höher hinaus. Im nächsten Winter werden sie in Ischgl für 50 Millionen Euro eine neue Seilbahn in Betrieb nehmen. Die alten wurde abgebaut und nach See und Fieberbrunn verkauft. Sie haben bis dato 83 Millionen Skifahrer und Wanderer nach oben geschleppt. Wenn man das etwas abgenutzte Wort gebrauchen darf: Nachhaltig ist eine Seilbahn. Aber das wissen die Stuttgarter ja auch von ihrer Standseilbahn; sie wurde 1929 eingeweiht. Damals war man noch mutig in Stuttgart. Und diskutierte nicht nur.