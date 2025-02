Alternative zu Öl und Gas: Neue Heizung für 5600 Euro durch Anschluss ans Wärmenetz

1 Die Leitungen werden größtenteils wohl noch in diesem Jahr verlegt. Foto: Werner Kuhnle

In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) haben die Arbeiten an einem nachhaltigen Wärmenetz begonnen. Der Umstieg von Gas auf die neue Technologie hat aber nicht nur einen ökologischen Mehrwert, sondern offenbar auch finanziell Charme.











Link kopiert



In zig Haushalten kreisen die Gedanken derzeit um die gleiche Frage: Was tun, wenn die alte Gasheizung bald den Geist aufgeben dürfte oder die Versorger irgendwann den Hahn zudrehen, aber eine Wärmepumpe finanziell kaum zu stemmen ist? Im Steinheimer Quartier rund um das Schulzentrum hat man darauf nun eine nahe liegende Antwort – man dockt sich ans Wärmenetz an. Der Spatenstich dafür wurde vor wenigen Tagen gefeiert, das Buddeln und Baggern hat begonnen, und zwar zeitgleich im östlichen Bereich in der Beethovenstraße und im Westen in der Zeppelinstraße.