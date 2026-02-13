Seit Januar 2025 müssen alle Stromanbieter dynamische Tarife anbieten. Doch wer profitiert wirklich? Während E-Auto-Besitzer und Eigenheimbesitzer mit Speicher mehrere hundert Euro sparen können, birgt das Tarifmodell für Haushalte auch Preisrisiken. Neue flexible Tarife versprechen einen Mittelweg.
Seit dem 1. Januar 2025 sind dynamische Stromtarife gesetzlich verankert: Alle Stromanbieter müssen sie laut Energiewirtschaftsgesetz anbieten. Anders als klassische Festpreistarife sind sie an den Börsenpreis gekoppelt, der sich viertelstündlich verändern kann. Wenn viel Wind- oder Solarstrom verfügbar ist, sinken die Preise. Bei hoher Nachfrage oder geringer Verfügbarkeit erneuerbarer Energien, insbesondere bei sogenannten Dunkelflauten, steigen sie dagegen teils deutlich.