Alternative Energien: Auf dem richtigen Weg

1 Beim Ausbau erneuerbarer Energien ist auch Kreativität gefragt. Wie hier, wo Hopfen und Solarstrom geerntet wird. Foto: Armin Weigel/dpa

Der schnelle Ausbau der alternativen Energien ist eine sehr gute Nachricht, es bleibt aber noch viel zu tun.











Link kopiert



In Europa stammt fast die Hälfte des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien – Tendenz steigend. Das ist eine sehr gute Nachricht, denn eine solche Entwicklung hätte noch vor wenigen Jahren niemand für möglich gehalten. Doch inzwischen zeigt sich, dass die Europäische Union auch Opfer dieses Erfolges ist. Es genügt nicht, einfach nur Windräder zu bauen und Solarpaneele aufs Dach zu schrauben. Parallel dazu muss der Ausbau der Netzinfrastruktur vorangetrieben werden und es fehlen die nötigen Speichermöglichkeiten. Ohne diese begleitenden Maßnahmen ist die Produktion von Öko-Strom etwa an sehr sonnigen und windigen Tagen in vielen Regionen schlicht wertlos.