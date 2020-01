1 In den 90ern war P Diddy noch unter dem Namen Puff Daddy bekannt (Archivbild). Foto: dpa/Stephane Reix

Was waren das für Zeiten, als Rapper noch ohne Autotune ihre Zeilen ins Mikro schleuderten und Stuttgart eine Hochburg des deutschen Raps war. Lange ist es her, aber für Nostalgiker gibt es gute Nachrichten, denn nun wurde ein Song aus dem Jahr 2000 veröffentlicht, auf dem Puff Daddy mit der Kolchose rappt.

Stuttgart - Diese Story klingt zu verrückt um wahr zu sein: Im März 2000 trat der Rapper P Diddy (damals noch als Puff Daddy bekannt) in der Schleyerhalle auf. Eingeladen war damals auch die Kolchose. Und wie das in der Musik eben so ist, gingen DJ Hank, Max Herre, Strachi, Schowi, Friction, P-Diddy, Ju, Emilio, Mr. Bams und Thomilla im Anschluss noch in den P-Club und ließen es ordentlich krachen.

Doch damit nicht genug, wie DJ Thomilla gegenüber Kessel TV verriet. Dieser verließ die Party im P-Club nämlich früher und ging nach Hause. Doch mitten in der Nacht fiel die komplette feierwütige Meute bei ihm zuhause im Studio ein und nahm gemeinsam den Track “Böse Jungs” von Kolchose meets Bad Boy auf. Eine Veröffentlichung scheiterte damals an den deutschen Verlagen, bis jetzt. Denn Thomilla hat Kessel TV den Track nun zur Verfügung gestellt. Genug der Worte! Zeit, den Song zu hören und sich ganz schnell in die goldene Vergangenheit zu beamen.

Beteiligt an dem Song in folgender Reihenfolge sind: Max Herre, Puff Daddy, Ju (Massive Töne), Lil Cease (Junior Mafia), Briz Steezy, Scorpio (Furious Five) und Afrob.