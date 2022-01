1 Der scheinbar harmlose Partyspaß Bleigießen hatte es in sich, bevor er verboten wurde. Jetzt sind Zinngieß-Sets erhältlich, es geht auch mit Wachs. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kreis Ludwigsburg - Auch wenn in diesem Jahr für Laura Buschhaus wegen der Corona-Pandemie keine große Silvesterparty infrage kommt, wird sie mit ein paar Freunden wieder einen alten Brauch fortsetzen. Das Gießen mit Wachs hat für die gebürtige Marbacherin, die als Referentin beim BUND-Landesverband in Stuttgart arbeitet, das Gießen mit Metall längst abgelöst. „Wachsgießen macht genauso viel Spaß und ist gesünder für uns und die Umwelt.“

Europaweit hat eine EU-Verordnung vom April 2018 dafür gesorgt, dass im Handel keine Sets zum Bleigießen mehr verkauft werden dürfen. Das gesundheitliche Risiko wäre wegen der giftigen Dämpfe durch das oxidierende Blei zu hoch. Stattdessen gibt es Schmelzsets mit Zinn oder Wachs.

Die BUND-Sprecherin hält viel von Bienenwachs

Unter den Anhängern des Brauchs gilt Wachsgießen als weniger spannend, weil dabei weniger komplexe Gebilde entstehen. Doch für Laura Buschhaus und den BUND-Landesverband ist die Alternative, ein anderes Metall zu verwenden, passé. Auch mit Wachs könnten sich interessante Figuren ergeben, wenn man es richtig verwende, sagt die BUND-Sprecherin, die zudem auf Produkte aus Ökobienenwachs zählt.

Wachs ist auch aus Sicht der kreiseigenen Abfallverwertungsgesellschaft Ludwigsburg (AVL) die umweltfreundlichere Gieß-Alternative im Vergleich zu Metallen. Die AVL empfiehlt, Wachsreste vom Adventskranz oder Kerzenstummel zu verwenden. Das Verbot des Bleigießens begrüße man ausdrücklich, erklärt Andreas Fritz, Sprecher des Landratsamtes Ludwigsburg und der AVL. Zwar sei Blei immer sehr gut zu recyceln gewesen, was sich auch bei den bleihaltigen Starterbatterien von Automobilen gezeigt habe, doch seien die Risiken durch Abgase beim Einschmelzen des Bleis für die Verbraucher einfach zu hoch.

Zinn gilt als ungiftige Alternative zum früher verwendeten Blei

Im Internet berichtet die offizielle Schweizer Giftinformationsstelle Tox Info Suiss, dass Blei beim Anfassen der Figuren über die Hände und Nahrungsmittel in den Körper gelangen könne – was insbesondere Kinder in unbeaufsichtigten Momenten betreffe. Zinn hingegen sei „toxikologisch unbedeutsam“. Es werde kaum über den Magendarmtrakt aufgenommen. Beim Schmelzen über der Kerze entstehe kein Zinndampf.

Wer sich für das Zinngießen entscheidet, muss Metallreste jedoch fachgerecht entsorgen. Kleinmengen können laut AVL beim Schadstoffmobil oder auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Erfahrungen beim Recycling des Materials hat Sascha Haiser, Leiter der Abteilung Sonderabfall beim Entsorger Kurz im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler. „Zinn ist gut großtechnisch zu recyceln, weil es in Elektroschrott und Altfahrzeugen enthalten ist.“

Im Drogerie-Markt Müller gab es nur Sets zum Wachsgießen

Im Drogerie-Markt Müller in Marbach waren am Donnerstag etwa 2,50 Euro teure Sets zum Wachsgießen erhältlich – aber keine zum Zinngießen. Der Konkurrent Rossmann führt bewusst nur Produkte für Wachsgießen, teilt dessen Pressestelle mit.

Im Internet finden Interessierte genügend Hinweise, wie man das Wachsgießen ohne Zubehör anwenden kann. Dies ist auch im Sinne von Maja Esch, die in Benningen einen Unverpackt-Laden betreibt und Kerzenreste entgegennimmt, die von einem Betrieb zu neuen Kerzen recycelt werden.

Ein Pfarrer sieht Hobby-Magie, eine Psychologin Ausdruck von Wünschen

Über den Sinngehalt des Orakel-Spaßes gehen die Meinungen auseinander. Ekkehard Graf, Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Marbach, verweist den Brauch in das Reich der „Hobby-Magie und des Aberglaubens“. Es gebe Wege, den Jahreswechsel bewusster zu begehen.

Positiv bewertet die Benninger Psychologin Regina Lessenthin den Silvesterbrauch. Die zufälligen Formen des Gießens würden vom Betrachter gedeutet. Dabei kämen innere Wünsche und innere Einstellungen zur Sprache – wie beim Tintenklecks der projektiven Testverfahren der Psychologie.

Richtiges Wachsgießen

Zwei Möglichkeiten

Grundsätzlich gibt es zwei Methoden: Wachsgießen aus Rohlingen sowie das Gießen direkt aus der Kerze. Bei dieser weniger spektakulären Variante träufelt man aus einer brennenden Kerze 20 Tropfen ins Wasser einer Schale.

Wachsgießen mit Rohlingen

Kenner bereiten das Wachsgießen vor, indem sie Wachsrohlinge anfertigen. Dabei werden alte Kerzenreste zerkleinert und in ein Wasserbad in einen Topf gegeben. Nach dem Schmelzen gießt man sie in Eiswürfelformen und holt sie heraus. Am Silvesterabend werden die Rohlinge auf einem Löffel eingeschmolzen und in eine Schale ins Wasser gekippt.