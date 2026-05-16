Alter Postplatz in Waiblingen: Neue Spuren frei, neue Hoffnung – doch die Baustelle bleibt ein Nadelöhr

Erste Einschränkungen rund um den Neubau des Landratsamts in Waiblingen fallen weg. Warum Autofahrer trotzdem weiter Geduld brauchen.
Der Asphalt ist frisch markiert, erste Fahrspuren sind wieder frei – doch rund um den Alten Postplatz in Waiblingen liegen die Nerven vieler Autofahrer weiterhin blank. Seit Monaten prägen Absperrungen, Rückstaus und Umleitungen das Bild an der sogenannten AOK-Kreuzung vor dem Neubau des Landratsamts. Nun versprechen Stadt und Landkreis eine schrittweise Entlastung. Doch zuvor hatte sich im Gemeinderat Ärger entladen.