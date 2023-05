1 Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Bert Spangemacher

Am Donnerstag kommt es im Kreis Calw zu einem Unfall, an dem zwei Autos und mehrere Motorräder beteiligt sind. Dabei werden sechs Menschen verletzt, vier davon schwer.









Bei einem Zusammenstoß mit zwei Autos und mehreren Motorrädern in Altensteig (Kreis Calw) sind sechs Menschen verletzt worden. Vier seien nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt in Krankenhäuser gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden.