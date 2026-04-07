Der Landkreis Böblingen wollte im Leonberger Ex-Seniorenzentrum geflüchtete Menschen unterbringen. Diese Pläne sind passé. Der Eigentümer will wieder in die Altenpflege einsteigen.
Der große Aufschrei ist längst verstummt. Seit fast genau einem Jahr ist klar, dass im einstigen Leonberger Senioren- und Pflegeheim „Haus am Parksee“ keine Geflüchteten untergebracht werden. Seitdem köchelte die ganze Angelegenheit rund um die Zukunft der Immobilie relativ unauffällig vor sich hin. Als sicher gilt, dass der derzeitige Besitzer – die Carestone-Gruppe mit Sitz in Hannover – das Gebäude erneut seiner früheren Bestimmung zuführen möchte. Doch hat sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate überhaupt etwas getan?