Mit einem kostenlosen Kulturprogramm feierte das Landesmuseum Stuttgart am Wochenende die Eröffnung des neuen Museumsfoyers















Stuttgart - „Ist das hell hier drin!“ ruft eine ältere Dame aus, als sie die umgebaute Dürnitz-Halle, das neue Foyer des Alten Schlosses, betritt. „Ich war hier schon früher mit meinen Kindern. In den 70er- und 80er Jahren. Gab es da nicht ein Modell des alten Stuttgart unter Glas?“ Jetzt erinnern animierte Szenen an die Vergangenheit der Stadt – projiziert in einen historischen Fensterbogen. Unter anderem galoppiert auch die Reiterstatue von Herzog Eberhard im Barte durchs Bild, die prominent im Renaissance-Innenhof steht, vorüber. Gebannt verfolgt ein kleiner junge die bunten, bewegten Bilder.

67 Monate hat es vom Beginn der Konzeption an gedauert. Am Samstagvormittag ist es nun endlich soweit: Umrahmt von einem kostenlosen Kulturfestival kann das Ergebnis der Metamorphose des historischen Versammlungsraums zur modernen Lounge von der Öffentlichkeit begutachtet werden.

Die Dürnitz müsse für die verschiedensten Menschen ein offener Ort sein

„Höchste Zeit“, witzelt Stefan (41). „Hier steckt ja schließlich unser aller Geld drin.“ Als hätte sie es gehört, bedankt sich Astrid Pellengahr, Direktorin des Landesmuseum Württemberg, wenig später offiziell bei den Steuerzahlern. Die Dürnitz müsse schon deshalb ein für die verschiedensten Menschen offener Ort sein, weil die Bürger ihn mit finanziert hätten.

Staassekretärin Gisela Splett hofft auf Vielfalt bei den kulturellen Angeboten, die den Raum mit Leben füllen sollen, wie auch bei der Zusammensetzung des Publikums. Reinhold Würth, mit der Adolf Würth GmbH, Premium-Sponsor der Dürnitz, geht noch einen Schritt weiter: Er sieht die Eingangshalle, in der sich Menschen künftig unabhängig vom Museumsbesuch verabreden oder begegnen können und sogar ihr eigenes Vesper verzehren dürfen, als „Inkarnation der Demokratie“. Hier seien alle gleich. Bei freiem Eintritt.

Die Dürnitz bietet 500 Sitzplätze

Renata Demogalla nimmt die neu gestaltete Säulenhalle auf dem Weg zur „Fashion?!“-Ausstellung in Augenschein. Sie kann sich durchaus vorstellen, irgendwann spontan wieder vorbeizuschauen. In der Mittagspause etwa, oder um schlechtem Wetter zu entfliehen, vielleicht auch gezielt, um sich mit jemandem zu treffen. Dass das Angebot angenommen wird, daran hat die diplomierte Textildesignerin keinen Zweifel. „Die Werbung wird über Mundpropaganda sicher gut funktionieren“, schätzt sie. „Ich denke, man wird nicht unbedingt immer gleich einen Platz finden, wenn sich der Raum unabhängig vom Museum etabliert hat.“ Das lockere Arrangement der Sitzplätze erweckt in der Tat den Eindruck, es sei ziemlich übersichtlich. Dabei bietet die Dürnitz immerhin 500 Sitzplätze.

Stefan hat sich auf der Sitzstufenanlage niedergelassen, die zentral direkt bei Garderobe und Schließfächern liegt und laut Planerin Pia Elser von Anfang an ein Herzstück der Umbau-Entwürfe bildete. „Sonst stand man hier immer herum, wenn man auf jemanden wartete“, blickt der schlosserfahrene Stuttgarter zurück. Der Bereich um Kasse und Museumsshop habe besonders bei größerem Andrang schnell einen chaotischen Eindruck gemacht. Dass man sich nun auf der Treppe niederlassen kann, empfindet er als Gewinn. „Die Stühle sind aber auch sehr bequem“, fügt seine Begleiterin schnell hinzu. Das Mobiliar stammt von der Walter Knoll AG, die 1865 gegründet wurde und ab 1890 königlicher Hoflieferant für Lederwaren war. Auch hier verquicken sich unauffällig Geschichte und Gegenwart.

Die Gäste, die im Innen- und Außenbereich des Café Dürnitz ihr Heißgetränk genießen, haben teilweise schon vergessen, wie es vor der Umgestaltung aussah. Die Bemerkung, es habe nicht einmal einen Wasseranschluss in der Halle gegeben, löst Erstaunen aus. Eine Bühne existierte natürlich auch nicht. Am Samstag wird das neue Podium von Musikern wie dem Jazztrio Mehl-Stavi-Mehl eingeweiht. „Der Raum klingt toll“, urteilt Altsaxophonist Magnus Mehl. Den akustischen Test hat das neue Foyer also ebenfalls bestanden. Astrid Pellengahr wirkt glücklich. Wunschlos? Vielleicht nicht ganz. Es gebe immer noch den Traum vom eigenen Standort für das Junge Schloss, lässt die Direktorin wissen und verweist auf die Bedeutung von Visionen: „Nur wenn man starke Ideen hat, werden sie am Ende auch realisiert.“