Während Männer an Weihnachten oft einfach mitfeiern, organisieren Frauen im Hintergrund das ganze Fest. Wie Paare Verantwortung neu verteilen können und welche Rolle Männer dabei spielen, erzählt Autorin Katharina Hingsammer im Interview.
"Weihnachten ist die schönste Zeit des Jahres": Diesen Satz liest man immer wieder. Für viele Frauen und Mütter sind die Wochen vor dem Fest jedoch eine Belastungsprobe. Die Geschenke für die Kinder müssen gekauft, ein Weihnachtsessen organisiert und die Feier geplant werden - und das neben Arbeit und Haushalt. Doch warum liegt diese Planung meist bei ihnen? Autorin Katharina Hingsammer schreibt in ihrem Buch "Realtalk" über den Mental Load von Frauen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot und news erzählt sie, woher die Erwartungen kommen und wie sich die To-dos rund um Weihnachten fair verteilen lassen.