Alte Reithalle in Stuttgart: Neue Messe „Glow & Grow“ bringt Female Empowerment und Lifestyle-Trends zusammen

Am 21. März steigt die erste „Glow & Grow“-Messe in der Alten Reithalle in Stuttgart. Was Besucherinnen und Besucher erwartet und wie das Event Frauen in der Region zusammenbringt.
Frauen unterstützen Frauen – unter diesem Motto geht im März ein neues Messe-Format exklusiv in Stuttgart an den Start. „Glow & Grow“ heißt die Veranstaltung, die die Stuttgarter Unternehmerin Andrea Grübel ins Leben gerufen hat. Sie selbst ist seit mehreren Jahren selbstständig und betreibt gemeinsam mit ihrem Lebenspartner das Familienunternehmen Institut „Lifestyler und Partner“ für Gesundheits-, Hautpflege- und Wellnessprodukte. Bei der neuen Messe geht es ihr jedoch nicht nur um äußere Schönheit und Wohlbefinden – Andrea Grübel will, besonders Frauen, auch bei ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen – sei es im Beruf oder im Privatleben.