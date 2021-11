1 Die Band MadChick of Soul kann auch in diesem Jahr nicht ihre Christmas -Party in der Alten Reithalle feiern. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Noch eine Absage: Die X-Mas Soulnight, über viele Jahre ein Höhepunkt in der Alten Reithalle immer kurz vor Weihnachten, fällt nun doch aus. „Leider geht’s nicht“, bedauert Bandleader Berti Kiolbassa. Vernunft müsse an erster Stelle stehen.















Stuttgart - Sich aus vollem Herzen und mit ganzer Seele den Rhythmen hingeben - das ist Soulmusik, die in Stuttgart seit über 20 Jahren einen Namen hat: MadChick of Soul. Die verrückten Hühner um Bandleader Berti Kiolbassa füllen im Normalfall mit guter Laune und guter Stimmung immer vor Weihnachten die Alte Reithalle. Alle hatten sich so sehr darauf gefreut, dass am 23. Dezember endlich wieder die musikalische Bescherung möglich wird. „Nach reiflicher Überlegung müssen wir schweren Herzens unsere geplante X-mas Soulnight absagen“, teilt Kiolbassa bedrückt mit.

Soulnight soll im Frühjahr 2022 nachgeholt werden

Die Entscheidung sei den Musikern nicht leicht gefallen. „Aber im Zuge der neuen Verordnung der Landesregierung und den aktuell steigenden Infektionen muss Vernunft und verantwortungsvolles Handeln an erster Stelle stehen“, erklärt die Band. Eine „fulminante Soulparty“, wie sie die Fans liebten, sei „unter den gegebenen Umständen einfach nicht möglich“. Im Frühjahr 2022 soll die große Party nachgeholt werden. „Wir hoffen, dass sich die Lage bis dahin entspannt hat und wir dann für alle eine tolle, sichere und maskenfreie Party durchführen können“, sagt der Bandleader. Der Ersatztermin werde rechtzeitig bekannt gegeben. Bereits gekaufte Tickets behalten für die nächste Soulnight ihre Gültigkeit oder können an der Rezeption des Maritim Hotels Stuttgart gegen Rückerstattung des Geldes zurückgegeben werden.