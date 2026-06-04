Alte Militärstation: DDR-Insel Ostervilm für 60.000 Euro versteigert

Die ehemalige Entmagnetisierungsstation «Ostervilm» vor Rügen wurde für 60.000 Euro bei einer Auktion in Hamburg versteigert. Was jetzt mit der Insel passieren soll.

Hamburg - Die marode Ostsee-Plattform "Ostervilm" zählt wohl zu den ungewöhnlichsten Immobilien Deutschlands. Nun wurde die frühere DDR-Entmagnetisierungsstation südöstlich von Rügen bei einer Auktion in Hamburg versteigert. Nach 20 Geboten fiel der Hammer bei 60.000 Euro. Das Mindestgebot lag bei 39.000 Euro. Den Zuschlag erhielt das österreichische Unternehmen McCube, das auf modulare Fertighäuser spezialisiert ist.

Neue Eigentümer planen Kultur- und Veranstaltungsort Der Chef des Unternehmens, Oliver Pesendorfer, sagte, er könne sich vorstellen, die zwischen der Halbinsel Reddevitz und der Insel Vilm im Greifswalder Bodden liegende künstliche Insel als Kultur- und Veranstaltungsort zu nutzen. Auch die Ausrichtung von Hochzeiten auf der 250 Quadratmeter großen Plattform sei möglich. Ursprünglich errichtet worden war die Anlage in den 1950er-Jahren für die Nationale Volksarmee (NVA) der DDR.

Trotz ihres maroden Zustands hatte die außergewöhnliche Immobilie vor der Auktion große mediale Aufmerksamkeit erregt - und der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG entsprechend Arbeit gemacht. "Wir haben täglich Telefonate aus ganz Deutschland geführt – mit Dutzenden, wahrscheinlich sogar mehreren Hundert Interessierten, die neugierig waren", sagte Vorstand Kai Rocholl.

Bieter ersteigern Insel "Ostervilm" spontan gemeinsam

Eigentlich wollte Pesendorfer die Insel allein ersteigern, hatte sich dann nach eigenen Angaben aber mit einem weiteren Bieter zusammengetan. Beide hätten sich erst kurz vor der Auktion kennengelernt und spontan darauf verständigt, gemeinsam für die Insel zu bieten.