„Alte Mauern, neue Moves“: Das Franck-Areal kennenlernen – und auf ihm feiern

1 Das Franck-Areal liegt teilweise noch im Dornröschenschlaf. Foto: Frederik Herrmann

Das Gelände beim Bahnhof Ludwigsburg soll zu einem neuen urbanen Viertel werden. Am 23. und 24. Mai öffnet es mit einem kreativen Programm beim IBA’27-Festival die Türen.











Mit dem Motto „Alte Mauern, neue Moves“ wird auf dem Franck-Areal beim Bahnhof Ludwigsburg am Freitag, 23., und Samstag, 24. Mai, das Festival der Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA’27) in Ludwigsburg gefeiert. Die Stadt lädt damit laut Ankündigung zum Saisonauftakt in den Sommer ein und gibt Einblicke in die Entwicklung des ehemaligen Industrieareals. Die Vision: Bestehende Gebäude mit neu denken und weiterbauen – Schritt für Schritt soll ein urbanes, vielfältiges Quartier entstehen. Schon heute ziehen die besonderen Räume kreative Köpfe und Pioniere an. Doch solche Entwicklungen brauchen Zeit und das Engagement vieler. Hier setzt die Stadtverwaltung an: Mit einem offenen Prozess sollen immer mehr Flächen belebt und zugänglich gemacht werden.