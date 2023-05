Sonnenbeschirmte Damen, die Arm in Arm die Abelstraße oder den Salonwald entlangspazieren, Hunderte im deutsch-französischen Krieg erbeutete Kanonen, die auf dem Arsenalplatz aufgereiht sind, oder ein Blick aus der Vogelperspektive auf die entstehende Myliusstraße, der zeigt, wie das Gelände dafür aufgeschüttet und gestützt werden musste: Das Ludwigsburger Stadtarchiv hütet einen Schatz, aus dem es zusammen mit dem Ludwigsburg Museum MIK jetzt ausgewählte Glanzstücke in die Publikumsöffentlichkeit hebt.

In der Ausstellung „Die Stadt im Blick“ lebt das Ludwigsburg um das Jahr 1900 noch einmal auf – dank der historischen Foto- und Dokumentensammlung der Familie Aigner. Sie lädt zu einer Entdeckungsreise in eine Stadt ein, die man teils wiedererkennt, die einem teils aber auch völlig unbekannt erscheint – etwa, wenn man den Karlsplatz ohne Kirche oder den Marktplatz mit Bäumen, Toilettenhäuschen und Marktbuden erblickt.

Julius (1830 bis 1904), Hermann (1859 bis 1946), Kurt (1894 bis 1974) und Hermann Aigner junior (Jahrgang 1931) waren nicht nur Buchhändler, Mäzene, Kulturveranstalter und sozial, politisch und karitativ engagierte Bürger der Stadt. Sie gaben auch Fotografien in Auftrag und verlegten Postkarten. Ihnen sind einige der heute ältesten Aufnahmen aus Ludwigsburg zu verdanken. Sie zeigen eine prosperierende, wachsende, sich selbstbewusst als Garnisonsstandort präsentierende Stadt. „Es sind die ersten Fotografieren aus Ludwigsburgs Militärzeit“, so Museumschefin Alke Hollwedel, „da waren Themen wichtig wie ,Wie viele Geschütze haben wir den Franzosen abgenommen?’.“

Kurze Bildergrüße, für die man nicht viele Worte machen musste

Auf den Aufnahmen exerzieren Soldaten vor der Arsenalkaserne, das Ulanenregiment König Wilhelm I Nr. 20 reitet durch die Wilhelmstraße oder das Dragonerregiment Nr. 25 paradiert vor Kaiser Wilhelm II und König Wilhelm II von Württemberg im mittleren Schlosshof – die beiden Majestäten nahmen am 6. Dezember 1913 die Parade ab, ohne zu ahnen, dass sie das zum letzten Mal in Ludwigsburg tun würden – ein ungeahnter, pompöser Abschied von der alten Welt. Ein anderes Foto zeigt den feierlichen Empfang des zurückkehrenden Feldartillerieregiments Nr. 29 im Dezember 1918 auf dem Marktplatz, bei dem die Stimmung zwischen Jubel und Niedergeschlagenheit oszillierte.

Nicht zuletzt der Militärstandort machte die Postkartenproduktion für die Aigners lukrativ. Um die Jahrhundertwende herum habe sich die Ansichtskarte als Massenmedium entwickelt, sagt Alke Hollwedel: „Soldaten konnten kurze Bildergrüße nach Hause schicken, ohne große Worte machen zu müssen.“ Neben militärischen Szenen zeigten die Karten repräsentative Häuser und Gasthäuser, Schulen, den damals auf dem Römerhügel thronenden Obelisken oder das Schloss und seine Anlagen. Ebenfalls für Aha-Effekte gut: Ludwigsburger Straßenzüge wie die belebte Wilhelmstraße mit den 1895 gepflanzten Akazien, die dort bis 1960 standen, oder der Aussichtsturm am Salonwald, der 1955 abgerissen wurde, weil er der B 27 im Weg stand. Aigner legte auch gezielt zu bestimmten Anlässen Karten auf: „Gruss vom Ludwigsburger Basar 1902“, hieß es darauf, oder „Gruß vom Gustav-Adolf-Fest Ludwigsburg 20. – 21. Juli 1904“.

Auf der Website des Stadtarchivs gibt es noch viel mehr Bilder zu sehen

Mehr als 1000 Stadtansichten und Postkarten sind aus der Sammlung überliefert, die, so betont Simon Karzel, „nicht nur aus kommerziellen Zwecken, sondern aus großem persönlichen Interesse an der Stadt entstanden“. Die Ausstellung im Untergeschoss des Ludwigsburg Museums kann davon nur einen kleinen Eindruck vermitteln, doch wer Lust auf mehr bekommt, findet viele weitere Motive in dem fast 200-seitigen Katalog „Die Aigners und Ludwigsburg – Eine Familie, eine Firma und ihre Stadt“ von Simon Karzel oder auf der Website des Stadtarchivs, auf dem man sich durch die Fotosammlung Aigner durchklicken kann.

Einen besonderen Fokus legen Stadtarchiv und Museum in der Schau, die bis zum 24. September zu sehen ist, auf ein frühes Stadium von Photoshop oder KI-generierten Bilder à la Papst Benedikt in weißer Daunenjacke: Manche Bilder, die die Buchhandlung in Auftrag gab, wurden nicht im Original zu Karten weiterfabriziert, sondern „überarbeitet, retuschiert und montiert“, wie Hollwedel erzählt.

Bildmontagen vor Photoshop und KI

Die Ausstellung zeigt Beispiele von „Rohstoff“ und „Endprodukt“: Die eingangs erwähnten Flaneurinnen an der Ecke Abel- und Asperger Straße wurden ins Bild gesetzt, um die Szene zu beleben. Ein anderes Exempel zeigt Haus Nummer 8 in der Myliusstraße: Mal ist es mit Nachbarhäusern abgebildet, mal exponiert als Solitärgebäude vor einen Hintergrund gestellt. Ein weiteres Beispiel zeigt experimentelles Arbeiten der Firma Aigner an einem Bild der Garnisonkirche – der heutigen Friedenskirche – aus dem Jahr 1910. Mehrere Einzelaufnahmen der Kirche wurden zu einer Fotomontage kombiniert, auf der dann unvermittelt auch noch ein Reiterregiment im Vordergrund auftaucht.

Heute lassen die etwas ungelenk anmutenden Gestaltungsbemühungen von anno dazumal den Betrachter leise lächeln. Damals waren sie auf der Höhe der Zeit – wie die Firma Aigner, die 2019 ihre Ludwigsburger Buchhandlung aufgab, eben auch.