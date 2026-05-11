Alte Filiale wird zum Lieferservice: Neuer Italiener am Ludwigsburger Solitudeplatz

An dem Platz in Bahnhofsnähe hat das zweite Quindici eröffnet. Während die Filiale in Oßweil zum Lieferdienst wird, plant man in der Innenstadt mit Mittagstisch und Eisverkauf.
Was macht man, wenn ein Restaurant in Ortsrandlage gut funktioniert? Man zieht in die Innenstadt um, bedient dort zusätzlich die Kundschaft in der Mittagszeit und funktioniert die Erstfiliale zu einem reinen Lieferdienst um. So macht es zumindest Carlo Caliendo, der am Solitudeplatz das Quindici Restaurant eröffnet hat. Dabei ist der Standort kein Selbstläufer. Anwohner des sogenannten „Problemplatzes“ berichteten im vergangenen Jahr von Drogendeals, Vandalismus und Vermüllung. Heute scheint sich die Situation beruhigt zu haben – und der Platz hat nach Jahren wieder ein gastronomisches Angebot.