10 Der Nahversorger von einst. Foto: Dittmann

Seit mehr als 30 Jahren sammelt Eberhard Dittmann alte Ansichten und Fotografien vom kleinsten Stuttgarter Stadtbezirk.















Wer einen aktuellen Kalender kauft, macht dies mit Blick auf künftige Termine. Da passt es doch gut, wenn zumindest der bildnerische Teil den Blick zurück wirft auf vergangene Tage und Zeiten. Das macht zum Beispiel der aktuelle Birkach-Kalender: Monat für Monat listet er die anstehenden Tage auf, und pro Monat gibt es eine historische Ansicht von Birkach.

Das ist in hohem Maße Eberhard Dittmann zu verdanken. Seit vielen Jahrzehnten lebt er dort und seit gut 30 Jahren sammelt er alte Fotografien und Ansichten von Birkach und Hohenheim, er ist inzwischen ein kompetenter Ortshistoriker für diese Stuttgarter Stadtteile. Das ist auch nicht sein erster Ortskalender, darüber hinaus hat er auch schon zwei Bücher darüber verfasst, zudem hat er auch schon viele Vorträge mit Diavorführungen gehalten.

Seine Bücher sind mittlerweile vergriffen

Kein Wunder, schätzt er doch seine historische Sammlung inzwischen auf gut 2000 Exponate. Die Bücher sind mittlerweile vergriffen, die gibt es jetzt im Antiquariat, den aktuellen Kalender gibt es in einer Auflage von 500 Exemplaren. Er ist allerdings nicht käuflich erhältlich, er wird verteilt an die Mitglieder des Kultur- und Bürgervereins Birkach. Wer nun nicht Mitglied ist und auch in den Antiquariaten nicht fündig wird, für jene haben wir eine Auswahl an historischen Aufnahmen in unserer Bildergalerie zusammengestellt.