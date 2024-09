Altbürgermeister Richard Hohler: Aichwalds „Geburtshelfer“ wird 80 Jahre alt

An diesem Samstag feiert er erst einmal im Familienkreis, tags darauf mit den engsten Freunden – und am Montag schließlich gibt die Gemeinde Aichwald einen Empfang zu Ehren ihres Altbürgermeisters: Richard Hohler wird 80 Jahre alt. Ob er sich über das öffentliche Stelldichein freue? „Sehr sogar“, sagt er, auch wenn er sich nicht in den Vordergrund spielen wolle und das auch in der Vergangenheit nie getan habe. Mit dem Empfang würdigt die Schurwaldkommune zugleich die Verdienste Hohlers um die Entstehung und Entwicklung Aichwalds. Die Gemeinde wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Das Geburtstagskind war 32 Jahre lang – von Oktober 1974 bis Oktober 2006 – Rathauschef des Ortes.

Eigentlich wollte der gebürtige Kirchheimer Kaufmann werden

Geboren wurde Richard Hohler am 14. September 1944 in Kirchheim, aufgewachsen ist er in Owen im Lenninger Tal. Dort spielte er viele Jahre Handball, war aktives Mitglied im Musikverein. Er sei schon immer ein Vereinsmensch gewesen. „Nach der Mittleren Reife wollte ich mich eigentlich im kaufmännischen Bereich bewegen“, erzählt er. Doch es sollte anders kommen. Ein Nachbar habe ihm die Verwaltungslaufbahn schmackhaft gemacht und Hohler absolvierte eine Verwaltungsausbildung bei der Gemeinde Notzingen, hängte später ein Studium an der damaligen Verwaltungshochschule in Stuttgart dran. Dieses schloss er 1967 als Diplom-Verwaltungswirt ab.

Kontakt zum Schurwald bekam Hohler erst, als er zur Gemeinde Hochdorf wechselte, die im Auftrag des Landkreises Esslingen die damals noch selbstständigen Gemeinden Aichschieß und Aichelberg als Aufsichtsbehörde betreute. 1971 wurde die Aufgabe des Gemeindeinspektors schließlich bei der Gemeinde Aichschieß angesiedelt, drei Jahre bevor es zur Gründung von Aichwald kam. „Vorher hatte ich keinen Bezug zum Schurwald gehabt“, erzählt Hohler.

Bei der Bürgermeisterwahl setzte er sich gegen einen Amtsinhaber durch

Damals drohte Schanbach, Aichschieß und Aichelberg im Zuge der baden-württembergischen Gemeindereform die Eingemeindung nach Esslingen, was niemand in den drei Schurwaldgemeinden wollte. Und auch der damalige Flächennutzungsplan, der aus der ländlichen Idylle eine Schurwald-Erholungsstadt mit 25 000 Einwohnern machen sollte, wurde unisono abgelehnt. Und so kam es schließlich, dass Richard Hohler bei der Gründung der Gemeinde Aichwald am 1. Januar 1974 eine treibende Rolle spielte. „Wir wollten damit ein deutliches Zeichen gegen die Eingemeindung nach Esslingen setzen und dafür, dass wir selbstständig bleiben wollen“, erzählt der Altbürgermeister.

Das Zeichen war so deutlich, dass der Landtag von Baden-Württemberg im Juli 1974 beschloss, dass die neu gegründete Schurwaldgemeinde Aichwald tatsächlich eigenständig bleiben darf. Bei der ersten Bürgermeisterwahl am 15. September 1974 setzte sich Hohler gegen zwei Mitbewerber durch – darunter Peter Kuhn, Bürgermeister der früheren Gemeinde Schanbach – und erhielt auf Anhieb 54 Prozent der Stimmen. „Das war einen Tag vor meinem 30. Geburtstag“, erinnert er sich, „und ein tolles Geburtstagsgeschenk“.

Er ist in fast allen örtlichen Vereinen Mitglied

Wichtigstes Ziel sei für ihn immer gewesen, die neue Gemeinde lebensfähig zu machen und das sei ihm seiner Meinung nach gut gelungen. Gerade die Anfangszeit sei für ihn als Bürgermeister die schwierigste Zeit gewesen. Die Frage, ob er nach seinem Rückzug im Jahr 2006 nicht in ein tiefes Loch gefallen sei, verneint der Jubilar. „Ich habe so viele Hobbys, dass es mir nie langweilig geworden ist“, sagt Hohler. Er sei Mitglied in fast allen Aichwalder Vereinen und singe aktiv beim Liederkranz Schanbach mit. Zudem bastle er gerne, arbeite im Haus und im Garten und verreise gerne zusammen mit seiner Frau. Wohin die nächste Reise geht, steht allerdings noch nicht fest, denn Hohler kuriert momentan noch eine Operation am Knie aus. „Ansonsten sei er aber gesund und fit“, sagt er. Was er fühle, wenn er heute durch Aichwald spaziere, dessen Entwicklung er 32 Jahre lang maßgeblich mitbestimmt hat? „Ein bisschen Stolz“, sagt er. In vielen Ecken finde er sich wieder und jede Ecke habe ihre eigene Geschichte.

Besonders schätzt der Jubilar, der 1975 vom Lenninger Tal zusammen mit seiner Frau Brigitte nach einer kurzen Zwischenstation in Kirchheim-Lindorf nach Aichelberg gezogen ist, die Mentalität der Menschen seiner Gemeinde. Er spricht von ehrlichen und offenen Leuten, zu denen er sehr schnell eine gute Beziehung bekommen habe.