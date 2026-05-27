Drei Hobbyköche fordern ein Team aus Spitzenköchen heraus. Diese Profis sind am Herd und am Jury-Pult in der neuen Ausgabe der "Küchenschlacht XXL" dabei.

"Die Küchenschlacht XXL - Das große Duell: Hobbyköche gegen Profis" geht am Mittwoch (27. Mai, 20:15 Uhr, ZDF) in die nächste Runde. Moderatorin Zora Klipp (36), Gastronomin und Köchin aus Hamburg, begleitet das Duell mit sichtlicher Begeisterung: "Ich verspreche kulinarische Spannung par excellence - und das zur Primetime", sagte sie im Vorfeld. Drei ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten der regulären "Küchenschlacht" fordern das Profiteam diesmal bestehend aus Nelson Müller (47), Viktoria Fuchs (35) und Mario Kotaska (52) heraus.

Starköche am Herd Nelson Müller, Fernsehkoch und Sänger, wurde durch Sendungen wie "MasterChef" und "The Taste" bekannt; sein früheres Essener Restaurant "Schote" war mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Mario Kotaska wurde durch "Die Kochprofis" zur TV-Größe und kocht seit Januar 2020 für das ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne". Viktoria Fuchs stammt aus einer Schwarzwälder Gastronomenfamilie, kochte einst im "Le Canard" von Ali Güngörmüş in Hamburg sowie im "Luce d'Oro" auf Schloss Elmau und führt heute gemeinsam mit ihrer Schwester den Familienbetrieb weiter. 2021 erhielt das Restaurant einen Grünen Stern des Guide Michelin für nachhaltige Gastronomie.

Auf Viktoria Fuchs freut sich Moderatorin Zora Klipp ganz besonders - als eine von zwei Frauen im Profi-Team, wie sie betonte. Im Finale verkosten und bewerten Cornelia Poletto (54) und Christoph Rüffer (53) die Ergebnisse. Rüffers Hamburger Gourmetrestaurant "Haerlin" wurde im Juni 2025 mit dem dritten Michelin-Stern ausgezeichnet. Poletto betreibt neben ihrem mit einem Stern dekorierten Hamburger Restaurant "Poletto" heute eine Kochschule mit Fokus auf italienisch-mediterrane Küche.

Der Jury-Tisch

In mehreren Runden messen sich die beiden Dreier-Teams sowohl im direkten Duell als auch im Gesamtergebnis. Zunächst werden sie von einer ebenfalls prominent besetzten Jury bewertet. Diesmal vergeben Karlheinz Hauser (59), Milena Broger (33) und Tarik Rose (geb. 1971) die Punkte. Broger war mit 26 Jahren Österreichs jüngste Haubenköchin, seit Februar 2022 ist sie feste Jurorin bei der regulären "Küchenschlacht". Tarik Rose, der Kieler TV-Koch mit libyschen Wurzeln, verbindet in seinen Gerichten norddeutsche Küche mit orientalischen Einflüssen und ist seit 2017 in der Kochsendung dabei.

Außerdem diesmal am Jury-Tisch: der vielfach ausgezeichnete - darunter zwei Sterne im Guide Michelin und dreimal Berliner Meisterkoch des Jahres - Karlheinz Hauser. Im vergangenen Jahr sorgte ein schwerer Schicksalsschlag in seiner Familie für Schlagzeilen. Sein 26-jähriger Sohn Tom war beim Halbmarathon in Hamburg kurz vor dem Ziel zusammengebrochen und an den Folgen einer Hirnblutung am 7. Juli 2025 gestorben. Gemeinsam mit Ehefrau Margarete und seinen zwei Töchtern trauerte er um "das größte Geschenk" seines Lebens, wie er dem "Hamburger Abendblatt" sagte. Im April widmete er ihm anlässlich des Geburtstags erneut liebevolle Worte auf Instagram: "Ich danke dir so sehr für die großartige Zeit, die ich mit dir haben durfte".

"Die Küchenschlacht" läuft seit Januar 2008 im ZDF. Klipp, die 2022 erstmals als Jurorin dabei war, übernahm 2023 die Moderation. "Die Küchenschlacht XXL" ist am Sendetag ab 20:15 Uhr auch in der ZDF-Mediathek verfügbar.