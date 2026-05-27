Drei Hobbyköche fordern ein Team aus Spitzenköchen heraus. Diese Profis sind am Herd und am Jury-Pult in der neuen Ausgabe der "Küchenschlacht XXL" dabei.
"Die Küchenschlacht XXL - Das große Duell: Hobbyköche gegen Profis" geht am Mittwoch (27. Mai, 20:15 Uhr, ZDF) in die nächste Runde. Moderatorin Zora Klipp (36), Gastronomin und Köchin aus Hamburg, begleitet das Duell mit sichtlicher Begeisterung: "Ich verspreche kulinarische Spannung par excellence - und das zur Primetime", sagte sie im Vorfeld. Drei ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten der regulären "Küchenschlacht" fordern das Profiteam diesmal bestehend aus Nelson Müller (47), Viktoria Fuchs (35) und Mario Kotaska (52) heraus.