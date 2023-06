1 Laut Zeugen haben Teile der Versammlung auch Polizeibeamte körperlich angegangen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Attacke auf eine Beerdigung im Kreis Esslingen. Ein Mann wirft einen Gegenstand in die Menschenmenge. Eine Explosion erschüttert den Friedhof. Die Folge: Mehrere Verletzte. Und viele offenen Fragen.









Am Nachmittag wirkt es wieder ruhig und idyllisch auf dem kleinen Friedhof in der Gemeinde Altbach im Kreis Esslingen. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Es ist ein kleiner, sehr grüner Friedhof, viele Bäume. Bunte Blumen umgarnen die Grabsteine. Nur das im Wind flatternde weiß-rote Absperrband erinnert daran, dass sich an diesem Freitag kurz zuvor noch chaotische Szenen abgespielt haben. Ein paar Beamte der Spurensicherung knien im Gras. An dem Haus, wo Andachten gefeiert werden, ist ein Fenster gesplittert.