Als wäre er nie weggewesen: RTL freut sich über steigende Abo-Zahlen nach Raab-Comeback

RTL hat nach dem TV-Comeback von Entertainer Stefan Raab (57) und der ersten Ausgabe seiner neuen Show "Du gewinnst hier nicht die Million" eigenen Angaben zufolge Grund zum Feiern. Wie der Kölner Sender am Donnerstag (19. September) in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, hat die Raab-Show am Mittwochabend, die bislang nur über RTL+ gezeigt wird, zu einem erheblichen Anstieg der Abonnements des sendereigenen Streamingdienstes geführt. 73 Prozent der Abos seien dabei an Neukunden verkauft worden, der Rest an wiederkehrende Abonnenten. Wie viele neue Abos für RTL+ abgeschlossen wurden, gab der Sender nicht bekannt.

"Wir freuen uns auf mindestens fünf gemeinsame Jahre"

Genau das habe sie erwartet, freute sich RTL-Programmchefin Inga Leschek in einem Statement. "Stefan hat gestern einmal mehr gezeigt, dass er ein Ausnahmekünstler ist. Egal ob er sein Publikum mit seinem neuen 'Meme-Pad' zum Lachen bringt, mit den Heavytones 'Pa aufs Maul' oder 'Alles aus Liebe' musikalisch aus der Hüfte schüttelt, mit Quizfragen grillt oder - an der Seite von seinem Kumpel Elton - mit unbändigem Ehrgeiz gegen Kandidaten spielt: Diese Kombination ist einzigartig." Es fühle sich an, als sei Stefan Raab nie weg gewesen und als sei er schon immer Teil der RTL-Familie. Man freue sich auf mindestens fünf gemeinsame Jahre.

Am Samstagabend (14. September) hatte Raabs groß angekündigtes TV-Comeback bei "The Clark Final Fight" knapp acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Zudem schaffte es sein neuer Song "Pa aufs Maul" anschließend an die Spitze der Charts.

"Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" hat sich in der Premiere als Mischung aus "TV total" und "Schlag den Raab" entpuppt. Zu Beginn gab es ein rund halbstündiges Comedy-Intro, in dem Raab in gewohnter Manier seine Box-Gegnerin Regina Halmich (47) und andere Promis aufs Korn nahm. Danach beginnt der Spiel-Teil, in dem Kandidaten die Chance haben, eine Million Euro zu gewinnen. Sie müssen dafür gegen Raab in Quiz und Wettkämpfen antreten. Die Show läuft immer mittwochs ab 20:10 Uhr bei RTL+.