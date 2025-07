Als Reporterin bei Crash Games: Laura Maria Rypa: Neuer TV-Job für Pietro Lombardis Verlobte

Nach Ex-"DSDS"-Juror Pietro Lombardi (33) startet nun auch seine Partnerin Laura Maria Rypa (29) in der Fernsehwelt durch. Wie ProSieben bekannt gibt, wird sie in der Neuauflage der Kult-Gameshow "Crash Games - Bruchlandung der Realitystars" als neue Fieldreporterin im Einsatz sein. Auch Ex-Playmate Julia Römmelt und Creator Maximilian Weißenböck sammeln Stimmen der Stars auf dem Spielfeld. Die Sendung soll im Herbst auf ProSieben und Joyn zu sehen sein.

"Spannende Reise"

Damit ist die Katze aus dem Sack. In ihrer Instagram-Story hatte Rypa in den vergangenen Wochen bereits durchblicken lassen, dass sie mit Dreharbeiten beschäftigt ist. Vor Kurzem schrieb sie zu einem Bild aus der Maske: "Heute steht der letzte Tag an und damit geht eine spannende Reise zu Ende." Für sie sei das Ganze "etwas komplett Neues" und sie sei "unfassbar dankbar" dafür. "Die Arbeit hat mir richtig viel Spaß gemacht und das lag ganz klar am Team. Das ist für mich nicht selbstverständlich." Die Kollegen hätten ihr den Einstieg "wirklich leicht gemacht". Damals durfte die zweifache Mutter allerdings noch nicht verraten, an welchem Projekt sie arbeitet.

Lesen Sie auch

Erste Erfahrungen im Rampenlicht sammelte sie etwa durch einen gemeinsamen Podcast mit ihrem Verlobten, oder beim RTL-Spendenmarathon 2023. Auch trat sie schon bei Lombardis Konzerten auf die Bühne vor die Fans.

Nach zehn Jahren kehrt "Crash Games" zurück

"Crash Games" lief bereits 2014/2015. Nun bringen ProSieben und Joyn die sturzgefährdeten Reality-Teams zurück. Sechs Zweier-Teams aus Realitystars müssen versuchen, auf schwierigen Strecken wie Schanze, Matschbecken, Flutschfläche oder Mount Glitsch möglichst wenige Bruchlandungen hinzulegen. Der Sender verspricht "rutschige, glitschige, witzige Unterhaltung - garniert mit einer Prise Schadenfreude".

Während es drei neue Fieldreporter gibt, ist die vertraute Stimme von Off-Kommentator Peter Rütten wieder am Start. Er soll die Erfolge und Niederlagen der Teams gewohnt pointiert verfolgen. Die Reporterinnen im Original waren Melissa Khalaj, Miriam Rickli und Annie Hoffmann, die nun durch Laura Maria Rypa, Julia Römmelt und Max Weißenböck ersetzt werden.

Seit 2020 ist Laura Maria Rypa mit Pietro Lombardi liiert

Für die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte Laura Maria Rypa und Sänger Pietro Lombardi waren die vergangenen Monate nicht immer einfach. Nach einem Polizeieinsatz in ihrem Haus im Oktober 2024 und Spekulationen über ihre Beziehung zeigt sich das Paar inzwischen wieder harmonisch. Die beiden sind seit 2020 mit einigen Unterbrechungen zusammen. Seit 2022 sind sie verlobt, im Januar 2023 und im August 2024 kamen ihre Söhne Leano und Amelio zur Welt. Aus seiner Ehe mit Sarah Engels (32) hat der Sänger zudem noch seinen Sohn Alessio (10).