Als Regisseurin: Anna Kendrick verfilmt Bestseller Die sieben Männer der Evelyn Hugo

Anna Kendrick hat eine neue Regiearbeit an Land gezogen: Für Netflix inszeniert die Schauspielerin den BookTok-Bestseller "Die sieben Männer der Evelyn Hugo".
Anna Kendrick (40) soll nach dem Erfolg ihres Regiedebüts "Woman of the Hour" für ein neues Projekt hinter die Kamera zurückkehren: Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, soll die Schauspielerin eine der populärsten Literaturverfilmungen überhaupt inszenieren: die Adaption von "Die sieben Männer der Evelyn Hugo" von Autorin Taylor Jenkins Reid.