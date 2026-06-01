Als Regisseurin: Anna Kendrick verfilmt Bestseller Die sieben Männer der Evelyn Hugo

Anna Kendrick hat eine neue Regiearbeit an Land gezogen: Für Netflix inszeniert die Schauspielerin den BookTok-Bestseller "Die sieben Männer der Evelyn Hugo".

Anna Kendrick (40) soll nach dem Erfolg ihres Regiedebüts "Woman of the Hour" für ein neues Projekt hinter die Kamera zurückkehren: Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, soll die Schauspielerin eine der populärsten Literaturverfilmungen überhaupt inszenieren: die Adaption von "Die sieben Männer der Evelyn Hugo" von Autorin Taylor Jenkins Reid.

Das Projekt entsteht ebenfalls in Zusammenarbeit mit Netflix, die bereits bei ihrem Debütfilm eng mit ihr gearbeitet hatten und laut Insidern großes Interesse daran hatten, sie erneut als Regisseurin zu gewinnen.

Die Verfilmung basiert auf dem New-York-Times-Bestseller "Die sieben Männer der Evelyn Hugo", einem Roman, der weltweit über 24 Millionen Mal verkauft wurde und in mehr als 40 Sprachen erschienen ist. Die Geschichte folgt einer jungen Journalistin, die endlich die Gelegenheit erhält, das zurückgezogen lebende Hollywood-Idol Evelyn Hugo zu interviewen. Im Verlauf des Gesprächs enthüllt die alternde Schauspielerin die Wahrheit über ihre sieben Ehen - und öffnet ein komplexes Panorama aus Ruhm, Manipulation, Liebe, Verrat und den dunklen Seiten der alten Hollywood-Industrie.

Besonders im Fokus steht dabei die Erzählstruktur des Romans: Evelyns persönliche Lebensgeschichte entfaltet sich als vielschichtiges Porträt einer Frau, die ihr öffentliches Image über Jahrzehnte bewusst konstruiert hat - und nun bereit ist, dieses zu demontieren. Die Geschichte kombiniert klassischen Hollywood-Glamour mit Themen wie Identität, Queerness, Macht und medialer Inszenierung.

"Die sieben Männer der Evelyn Hugo" ist ein BookTok-Phänomen

Für Netflix ist die Adaption ein strategisch bedeutsamer Titel: Der Roman gehört zu den erfolgreichsten Social-Media-Phänomenen der BookTok-Ära und hat eine massive, globale Fangemeinde. Allein auf TikTok wurden Inhalte zu Taylor Jenkins Reid und dem Roman mehrere hundert Millionen Mal aufgerufen.

Die Verfilmung befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase. Das Drehbuch wird laut Bericht von Liz Tigelaar adaptiert, während Francesca Sloane an Überarbeitungen arbeitet. Produziert wird das Projekt unter anderem von Liza Chasin, Brad Mendelsohn und David Hinojosa. Zur Besetzung ist bisher nichts bekannt.