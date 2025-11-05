Als Projektpaten: Julian Nagelsmann und Partnerin Lena unterstützen RTL-Spendenmarathon

Julian Nagelsmann und Partnerin Lena Wurzenberger setzen sich gemeinsam für den guten Zweck ein. Die beiden haben als Projektpaten in einer Kletterhalle "schöne und emotionale Stunden" verbracht.

Fußballnationaltrainer Julian Nagelsmann (38) und seine Partnerin Lena Wurzenberger zeigen ihre Unterstützung für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und den dazugehörenden RTL-Spendenmarathon. Die beiden sind Paten des Projekts "Gemeinsam stark" der Sports360 Stiftung und haben im Zuge dessen mit zwei Kindern eine Kletterhalle besucht.

Der zehnjährige Oskar und seine kleine Schwester Norah, die durch einen seltenen Gendefekt körperlich eingeschränkt ist, durften mit dem Paar Zeit verbringen. "Es ist so schön zu sehen, wie gerne Norah klettert und vor allem auch schaukelt", berichtet Nagelsmann in einer RTL-Mitteilung. "Das macht ihr richtig Freude, aber auch ihrem Bruder Oskar, der ihr im Alltag so viel hilft." Der Junge sei für viele Kinder in seinem Alter ein tolles Vorbild. "Er hat keine einfache Rolle, aber er geht mit seiner Schwester super verantwortungsvoll um." Das Projekt unterstützt Familien mit Kindern mit Behinderungen durch individuell abgestimmte Freizeitangebote.

Auch die Freundin des Bundestrainers zeigt sich beeindruckt von den beiden Kindern. "Es ist so schön zu sehen, welch enges Band zwischen Oskar und Norah besteht", berichtet Lena Wurzenberger. "Teil davon zu sein, dass die beiden so schöne Momente hier hatten, raus aus dem Alltag, weg von den Sorgen ist wundervoll. Das waren auch für uns sehr schöne und emotionale Stunden."

Weitere prominente Unterstützer

Der RTL-Spendenmarathon wird von vielen weiteren Stars unterstützt. Komiker und Autor Hape Kerkeling (60) setzt sich etwa für das Projekt "Kaspar" der Stiftung Universitätsmedizin Aachen für Kinder mit seltenen Erkrankungen ein. Jürgen Klopp (58) will für gesunde Frühstücke an Grundschulen sorgen und Österreichs ESC-Gewinner Johannes "JJ" Pietsch (24) macht sich für eine Umweltakademie auf den Philippinen stark.

Der 30. RTL-Spendenmarathon startet am 20. November live um 18 Uhr. Anlässlich des Jubiläums wird es laut RTL "30 Stunden voller Emotionen, berührender Geschichten, engagierter Prominenter - und vor allem: voller Hilfe für bedürftige Kinder" geben. Entertainer Knossi (39) steuert ab 17 Uhr einen 24-Stunden-Livestream bei, in dem ebenfalls zu Spenden aufgerufen wird.