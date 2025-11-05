Als Projektpaten: Julian Nagelsmann und Partnerin Lena unterstützen RTL-Spendenmarathon

Julian Nagelsmann und Partnerin Lena Wurzenberger setzen sich gemeinsam für den guten Zweck ein. Die beiden haben als Projektpaten in einer Kletterhalle "schöne und emotionale Stunden" verbracht.
Fußballnationaltrainer Julian Nagelsmann (38) und seine Partnerin Lena Wurzenberger zeigen ihre Unterstützung für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und den dazugehörenden RTL-Spendenmarathon. Die beiden sind Paten des Projekts "Gemeinsam stark" der Sports360 Stiftung und haben im Zuge dessen mit zwei Kindern eine Kletterhalle besucht.