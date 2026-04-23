Als Produzentin und Hauptdarstellerin: Khloé Kardashian stellt ihre neue Reality-Show The Girls vor

Khloé Kardashian kündigte bei einem Hulu-Event eine neue Reality-TV-Serie an. In "The Girls" stellt die 41-Jährige ihre besten Freundinnen vor. Kardashian fungiert als ausführende Produzentin und Darstellerin.

Khloé Kardashian (41) gab bekannt, dass sie als ausführende Produzentin und Darstellerin an der kommenden Hulu-Reality-Serie "The Girls" mitwirkt. Die Serie begleitet sie und ihre engsten Freundinnen. "Ich freue mich sehr, euch meine Wahlfamilie vorzustellen", sagte Kardashian am Mittwoch (22. April) bei einer Veranstaltung der US-Streaming-Plattform Hulu.

"Mein unglaublicher innerer Kreis von besten Freunden im echten Leben", sagte die zweifache Mutter über ihre Co-Reality-Teilnehmerinnen Malika Haqq (43), Khadijah Haqq McCray (43), Olivia Pierson (36), Natalie Halcro (38), Yris Palmer (35) und Nicole Williams English (38). "Das sind Mütter, das sind Unternehmerinnen, das sind meine Mädchen", fügte Khloé Kardashian hinzu. "Und bald werden sie auch eure Mädchen sein."

"Meine besten Freundinnen sind völlig durchgeknallt"

Beim Event wurde ein kurzer Trailer zur Reality-TV-Serie gezeigt, der noch nicht öffentlich ist. "Die Mädchen, um die es hier geht? Das sind meine besten Freundinnen. Die sind wild und völlig durchgeknallt", fuhr sie fort. "So ähnlich wie ich." Die Serie soll später in diesem Jahr abrufbar sein, ein Datum gibt es noch nicht.

Der Trailer gab den Fans einen Einblick in das, was sie von "The Girls" erwarten können - von Mädelsabenden über Streitereien bis hin zu ersten Dates und mehr. "Wie echte Schwestern haben wir unsere Probleme", neckte Khloé Kardashian. "Bei uns Mädels ist immer irgendwas los. Und ehrlich gesagt, genau deshalb bin ich so fasziniert von uns."

Kardashians beste Freundin Malika Haqq ergänzte: "Wir haben alles zusammen erlebt: Kinder, Spiele, Tränen, Geburtstage - und wir sind eine richtige Show, seit wir uns kennen." Sie witzelte: "Khloé hat einfach begriffen, dass das etwas ist, was alle anderen auch sehen müssen."

Malika Haqq und deren Zwillingsschwester Khadijah Haqq McCray gelten als engste Freundinnen Khloé Kardashians. Das wird etwa in einem Geburtstagsgruß auf Instagram deutlich, als Kardashian schrieb: "Ihr seid mein sicherer Hafen. Mit euch möchte ich alles und gleichzeitig nichts unternehmen." Sie fuhr fort: "Auf euch konnte ich mich immer verlassen. Wir sind zu Drillingen geworden und haben es nie bereut."