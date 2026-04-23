Als Produzentin und Hauptdarstellerin: Khloé Kardashian stellt ihre neue Reality-Show The Girls vor

Khloé Kardashian kündigte bei einem Hulu-Event eine neue Reality-TV-Serie an. In "The Girls" stellt die 41-Jährige ihre besten Freundinnen vor. Kardashian fungiert als ausführende Produzentin und Darstellerin.
Khloé Kardashian (41) gab bekannt, dass sie als ausführende Produzentin und Darstellerin an der kommenden Hulu-Reality-Serie "The Girls" mitwirkt. Die Serie begleitet sie und ihre engsten Freundinnen. "Ich freue mich sehr, euch meine Wahlfamilie vorzustellen", sagte Kardashian am Mittwoch (22. April) bei einer Veranstaltung der US-Streaming-Plattform Hulu.