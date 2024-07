Als Präsident und roter Hulk: Marvel-Debüt: Harrison Ford will ein Stück von der Action abhaben

1 Harrison Ford bei der Comic-Con in San Diego. Foto: imago/Future Image / Dave Starbuck

Schon lange wollte Harrison Ford Teil des Marvel Cinematic Universe sein, nun stellte er sich bei der Comic-Con den Fans vor. In "Captain America 4" spielt der Hollywoodstar nicht nur den US-Präsidenten, er wird auch zum Hulk. Das sogar auf der Bühne.











"Captain America: Brave New World" kommt erst im Februar 2025 in die Kinos. Bei der Comic-Con in San Diego stellte sich Harrison Ford (82) aber schon jetzt persönlich den Marvel-Fans vor. Der neue Captain-America-Darsteller Anthony Mackie (45) präsentierte den Kollegen auf der Bühne als "Mr. President". Schließlich spielt Ford im vierten Film um den Schildträger den ehemaligen General Thaddeus Ross, der jetzt Präsident der Vereinigten Staaten ist. Der "Indiana Jones"-Star übernahm die Rolle vom 2022 verstorbenen William Hurt (1950-2022).