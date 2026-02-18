Lionsgate veröffentlichte den spannungsgeladenen Trailer zum neuen Horror-Film "The Gates" , in dem der kürzlich verstorbene James Van Der Beek als düsterer Pastor zu sehen ist. Der Thriller, in dem drei College‑Freunde in einem abgelegenen Anwesen stranden, startet am 13. März 2026 in den USA.
So hat man James Van Der Beek (1977-2026) noch nie gesehen: Im neuen Trailer zum Horror-Thriller "The Gates" ist Van Der Beek in einer ungewohnt düsteren Rolle zu sehen. Die Verkörperung eines Pastors mit dunklen Geheimnissen ist eine von Van Der Beeks letzten Rollen. Der Schauspieler verstarb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung.