Lionsgate veröffentlichte den spannungsgeladenen Trailer zum neuen Horror-Film "The Gates" , in dem der kürzlich verstorbene James Van Der Beek als düsterer Pastor zu sehen ist. Der Thriller, in dem drei College‑Freunde in einem abgelegenen Anwesen stranden, startet am 13. März 2026 in den USA.

So hat man James Van Der Beek (1977-2026) noch nie gesehen: Im neuen Trailer zum Horror-Thriller "The Gates" ist Van Der Beek in einer ungewohnt düsteren Rolle zu sehen. Die Verkörperung eines Pastors mit dunklen Geheimnissen ist eine von Van Der Beeks letzten Rollen. Der Schauspieler verstarb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung.

Gruseliger Trailer begleitet drei Freunde auf Abwegen Der Trailer folgt drei College‑Freunden, die auf einer nächtlichen Spritztour einen verhängnisvollen Fehler begehen: Sie nehmen eine Abkürzung durch eine luxuriöse und hermetisch abgeriegelte Wohnanlage - und werden dabei Zeugen eines brutalen Verbrechens. Im Trailer sieht man Van Der Beek als manipulativen und charismatischen Pfarrer, der seine Gemeinde und seine Nachbarschaft im Griff hat.

Regisseur spricht in höchsten Tönen von Van Der Beek

Neben Van Der Beek sind in "The Gates" Mason Gooding, Algee Smith und Keith Powers in tragenden Rollen zu sehen. Regie führte John Burr.

Burr erinnerte sich in einem Statement gegenüber "Entertainment Weekly" an die gemeinsame Zeit mit Van Der Beek, sprach der Familie des verstorbenen Schauspielers sein Mitgefühl aus und bedankte sich dafür, "dass sie uns die kostbare gemeinsame Zeit mit ihm ermöglicht haben."

"James war eine Legende. Ich habe ihn zum ersten Mal in einem Café außerhalb von Austin getroffen, um über das Drehbuch für den Film zu sprechen, den wir gemeinsam realisieren wollten", so Burr weiter. "Sein Charisma und seine Energie waren sofort spürbar. Er war ein Mensch mit großer Überzeugungskraft - und es war deutlich zu sehen, dass er sein Leben mit einer besonderen Leidenschaft und Hingabe führte, die sich in allem widerspiegelte: in seiner Arbeit, in seiner Familie und in dem Leben, das er sich nach den frühen Erfolgen seiner Karriere in Texas aufgebaut hatte."

Van Der Beek wurde durch "Dawson's Creek" bekannt

James Van Der Beeks Ehefrau Kimberly gab seinen Tod am 11. Februar bekannt. Der Star hatte seine Krebsdiagnose bereits im November 2024 öffentlich gemacht. Den entscheidenden Karrieredurchbruch feierte James Van Der Beek 1998 mit der erfolgreichen Teenager-Serie "Dawson's Creek", in der er die Hauptrolle spielte.

In einer seiner letzten Rollen konnte er sich in "The Gates" von einer anderen Seite zeigen. Der Film soll in den USA am 13. März in den Kinos starten. Im Sommer wird er zudem nochmal in der "Natürlich blond"-Prequel-Serie "Elle" auf Prime Video zu sehen sein.