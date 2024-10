Als Pärchen in den Container: Promi Big Brother: Mike Heiters aktuelle Freundin und Ex ziehen ein

Mike Heiter zieht am 7. Oktober in den "Promi Big Brother"-Container. Er darf sich über die Unterstützung seiner Partnerin Leyla Lahouar freuen, die ebenfalls teilnehmen wird. Eine böse Überraschung wartet aber mit seiner Ex-Freundin Elena Miras auf den Realitystar.

Wenn der große Bruder ruft, kommen sie alle. Ab dem 7. Oktober (montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn) kann man die Bewohner von "Promi Big Brother" rund um die Uhr beim Leben im Container beobachten. Bisher wurden unter anderem mit Realitystar Mike Heiter (32), Schauspielerin Mimi Fiedler oder "Big Brother"-Rückkehrerin Alida Kurras (47) zwölf Bewohner bekannt gegeben. In der Pressekonferenz vor dem Start der neuen Staffel verriet Sat.1 nun aber neue Namen und weitere Details zur Show.

Mike Heiters Freundin Leyla Lahouar zieht ein

Mike Heiter darf sich im Container auf ganz besondere Unterstützung freuen. Zusammen mit ihm zieht seine Freundin Leyla Lahouar (28) ein, die er vor rund einem halben Jahr im Dschungelcamp kennengelernt hat. "Ich freue mich mega darauf, dass Mike und ich als Pärchen einziehen dürfen bei 'Promi Big Brother', aber ich bin gespannt, wie das bei den anderen ankommt", so Leyla. Den gemeinsamen Einzug betrachte sie wegen der anderen Kandidaten eher als Nachteil - zurückhalten will sich Leyla gegenüber ihrem Partner aber nicht: "Wenn ich gegen ihn antreten muss, dann ist der für mich einfach ein Gegner in dem Moment."

Aber auch Mike Heiters Ex-Freundin ist dabei

Doch damit nicht genug - auch Mikes Ex-Freundin und Mutter seiner Tochter, Elena Miras (32), ist Kandidatin der neuen Staffel. Und sie ist gar nicht gut auf den Casanova zu sprechen, da sie ihm Vorwürfe in Bezug auf seine Vaterqualitäten macht. "Ich bin nicht böse auf ihn, ich scheiß' auf ihn. Und ich weiß, es wird meine größte Herausforderung sein, ihn anzusehen und zu vergessen, was er meiner Tochter angetan hat", erklärt sie im Interview. Sie sei jetzt stark genug, um sich gegen ihren Ex zu Wort zu melden und sich zu seinen Anschuldigungen zu positionieren.

Der Clou: Mike und Leyla wissen, dass sie gemeinsam in den Container einziehen. Aber die beiden wissen nicht, dass Mikes Ex-Partnerin einziehen wird. Sie sind bereits vor der heutigen Verkündung von Elenas Namen von der Öffentlichkeit isoliert worden.

Elena wusste von Anfang an, dass Mike mit ihr im Container wohnen wird und hat sich auch bewusst für die Teilnahme entschieden. Von Leylas Einzug weiß sie allerdings nichts, da auch sie bereits von der Außenwelt abgeschirmt wird.

In diesem Jahr wieder nur einen Bereich

Aufeinandertreffen werden die drei zu 100 Prozent. Anders als in den Vorjahren, in denen die Kandidaten in zwei oder sogar drei Bereichen lebten, gibt es in diesem Jahr nämlich wieder nur einen Bereich. Dadurch werde eine neue Gruppendynamik entstehen, sind sich die Moderatoren Jochen Schropp (45) und Marlene Lufen (53) sicher. So komme es nicht dazu, dass sich Kandidaten gar nicht treffen - man müsse jetzt mit jedem irgendwie auskommen.

Einkaufen ab jetzt mit Glücksrad

Eine Neuerung in diesem Jahr ist der Supermarkt. Ab jetzt können (oder müssen) die Bewohner im "PBB Späti" einkaufen. Den Betrag, den sie dabei ausgeben dürfen, müssen sie an der Kasse an einem Glücksrad erdrehen. Abkassiert werden die gewählten Produkte von niemand Geringerem als Aaron Troschke (35). Er gewann 2014 selbst "Promi Big Brother", moderierte die Webshows zur Show und war zudem einst selbst Besitzer eines Backshops in Berlin.

Troschke werde sich allerlei Gemeinheiten für den Cast überlegen, den Späti also beispielsweise umräumen oder Sachen ausverkauft lassen. Die Einkäufe müssen dann auch aufgebraucht werden bis zum nächsten Morgen. Was nicht aufgegessen wurde, muss wieder abgegeben werden.