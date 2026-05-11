Dem FC Bayern Basketball ist ein Transfercoup in der Vereinsführung gelungen. Von Ex-Meister Ulm kommt Erfolgsmanager Thorsten Leibanath an die Isar. Deutet sich dadurch auch der künftige Trainer an?

München/Ulm - Die Basketballer des FC Bayern haben den langjährigen Ulmer Chefcoach und Sportdirektor Thorsten Leibenath als Geschäftsführer Sport verpflichtet. Der 51-Jährige folgt beim Titelverteidiger der Bundesliga im Sommer auf Dragan Tarlac, der München nach zwei Jahren wieder verlässt. Der Serbe habe aus persönlichen Gründen um eine Trennung gebeten, hieß es.

Mit Leibenath will der deutsche Branchenprimus nach einer enttäuschenden Saison in der Euroleague künftig national wie international erfolgreich sein. Vereinspräsident Herbert Hainer nannte Leibenath "einen exzellenten Kenner der nationalen und internationalen Basketballszene".

Indiz für neuen Coach?

Möglicherweise kommt es für den gebürtigen Leverkusener bei den Bayern zu einem Wiedersehen mit Anton Gavel: Der Ex-Profi - aktuell Chefcoach in Bamberg - gilt als Kandidat für den Trainerposten. München braucht nach der Saison einen neuen Coach, weil Altmeister Svetislav Pesic aufhört. Leibenath und Gavel waren 2023 in Ulm als sportlich Verantwortliche Meister geworden.

Weitere Details der Verpflichtung wollen die Münchner erst nach den in dieser Woche beginnenden Playoffs verraten. Die Ulmer teilten zu ihrem Sportdirektor mit: "Thorsten Leibenath arbeitet selbstverständlich bis zum Ende der Saison weiter bei uns am OrangeCampus und wechselt dann in der Off-Season an die Isar."