Dem FC Bayern Basketball ist ein Transfercoup in der Vereinsführung gelungen. Von Ex-Meister Ulm kommt Erfolgsmanager Thorsten Leibanath an die Isar. Deutet sich dadurch auch der künftige Trainer an?
München/Ulm - Die Basketballer des FC Bayern haben den langjährigen Ulmer Chefcoach und Sportdirektor Thorsten Leibenath als Geschäftsführer Sport verpflichtet. Der 51-Jährige folgt beim Titelverteidiger der Bundesliga im Sommer auf Dragan Tarlac, der München nach zwei Jahren wieder verlässt. Der Serbe habe aus persönlichen Gründen um eine Trennung gebeten, hieß es.