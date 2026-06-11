Der als „Maskenmann“ bekannte deutsche Serientäter Martin N. legt gegen seine Verurteilung wegen des Mordes an einem Jungen Berufung ein. Die Tat hatte er bis zuletzt bestritten.
Der wegen des Mordes an einem zehnjährigen Franzosen verurteilte deutsche Serientäter Martin N. hat Berufung eingelegt. Dies bestätigte am Donnerstag seine Anwältin Marie-Emmanuelle Beloncle. Der als „Maskenmann“ bekannte 55-Jährige verbüßt derzeit eine lebenslange Haftstrafe in Deutschland. Er hatte den Mord an drei Jungen im Alter von acht, neun und 13 Jahren gestanden. Den Mord an dem zehn Jahre alten Jonathan hatte er während des Verfahrens im westfranzösischen Nantes im Mai und Juni jedoch bis zuletzt bestritten.