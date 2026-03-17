In Folge 4 von "Die Höhle der Löwen" räumen zwei Schüler ab: Christopher und Philipp überzeugen die Investoren beide mit ihren Start-ups - obwohl sie eigentlich gegeneinander antreten sollten. Weniger Glück haben drei Grillmeister, obwohl Ex-Boxer Axel Schulz sie als Markenbotschafter unterstützt.
Die ersten zwei Kandidatinnen haben in der aktuellen vierten Folge von "Die Höhle der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, VOX oder vorab streambar auf RTL+), zwar eine gute Idee, tun sich jedoch mit der Umsetzung schwer. Da ist sich die Löwen-Jury schnell einig. Die Freundinnen Anna Hadzelek (36) und Emmy Schumacher (36) haben eine einzigartige Textildruckfarbe entwickelt, die sich in der Waschmaschine einfach auswaschen lässt. Bedruckte Shirts für Wahlkämpfe, Junggesellenabschiede und Co. bekommen so ein zweites Leben ohne Aufdruck. Das Problem: Die Jungunternehmerinnen wollen ihre innovative Druckfarbe nicht verkaufen, sondern nur in ihrem eigenen T-Shirt-Print-Shop nutzen.