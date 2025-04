Als Mama von Kommissarin Lindholm: Mutter von Maria Furtwängler: Kathrin Ackermann zurück im Tatort

Kathrin Ackermann (87) kehrt nach vierjähriger Pause in ihre "Herzensrolle" als Annemarie Lindholm im "Tatort" zurück. Die Theater- und TV-Schauspielerin bestätigte gegenüber "Bild", dass sie wieder an der Seite ihrer Tochter Maria Furtwängler (58) vor der Kamera stehen wird. Eine besondere Konstellation in der beliebten Krimireihe - denn auch im echten Leben ist Ackermann Furtwänglers Mutter.

"In meiner Herzensrolle als Annemarie Lindholm wohne ich dann im Altenheim", verriet Ackermann dem Blatt. Zwischen 2004 und 2021 war sie in insgesamt 20 Folgen des "Tatorts" zu sehen. "Dass ich wieder mitspielen darf, ist eine große Freude. Ich stehe so gern mit Maria vor der Kamera, das macht Spaß und sie kümmert sich immer sehr süß um mich", schwärmte Ackermann.

Wann genau die neue Folge mit Kathrin Ackermann gedreht wird und zu welchem Zeitpunkt sie im Ersten zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Mit dem Gedanken, in der Realität in ein Altenheim zu ziehen, kann sich die Schauspielerin im Übrigen nicht unbedingt anfreunden: "Im echten Leben ist das eine schreckliche Vorstellung für mich und ich hoffe, dass mir das erspart bleibt."

Nicht ihr erstes "Tatort"-Comeback

Bereits im Jahr 2018 feierte sie im "Tatort" nach damals drei Jahren Pause ihr Comeback an der Seite ihrer Tochter. Auch damals gab sie ihre Rückkehr via "Bild"-Zeitung bekannt. "Ich freue mich riesig. Ich drehe so gern mit Maria. Wir genießen die gemeinsame Zeit am Set. Sie ist überhaupt nicht streng, es ist wunderschön, mit ihr zu arbeiten", erklärte Ackermann damals.