Als Luxusartikel: Samira Yavuz bringt brisantes Kissen gegen Eva Benetatou ins Camp

Das Dschungelcamp 2026 startet mit Sprengstoff im Gepäck. Samira Yavuz bringt ein Kissen mit, das auf der Vorderseite Kinderfotos zeigt - und auf der Rückseite eine aufgedruckte Instagram-Nachricht ihrer Rivalin Eva Benetatou.

Heute Abend ist es endlich so weit: Das Dschungelcamp 2026 öffnet seine Pforten. Für die Stars beginnt jetzt die Reise ins Ungewisse, weg von Luxus und Social Media, hinein ins Lager zwischen Spinnen und Schlangen. Zwei Luxusartikel gewährt RTL aber jedem Bewohner: Während sich die meisten Camper praktische Dinge wählen, hat eine Kandidatin bereits eine emotionale Zeitbombe im Handgepäck.

Samira Yavuz hat emotionalen Zündstoff im Gepäck Neben einem obligatorischen Lipgloss hat Samira Yavuz (32) einen Luxusartikel dabei, der im Camp für heftige Beben sorgen könnte: ein Kissen mit den Fotos ihrer Kinder. Doch was auf den ersten Blick wie ein rührendes Andenken an die Familie wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein knallhartes Beweisstück.

Auf der Rückseite des Kissenbezugs befindet sich nämlich der Aufdruck einer privaten Instagram-Nachricht von Mitstreiterin Eva Benetatou (33). Samira nutzt das Polster als mobile Erinnerung an einen Konflikt, der noch lange nicht begraben ist. Der Vorwurf: Eva soll sich in der Vergangenheit an Samiras Noch-Ehemann Serkan (32) herangemacht und sich danach heuchlerisch verhalten haben.

Das steht auf Samiras "Enthüllungs-Kissen"

Die aufgedruckte Nachricht, die Samira als Beweis für Evas angebliche Falschheit mit in den Busch schleppt, liest sich wie folgt: "Samira es tut mir furchtbar leid. [...] Wenn du ein offenes Ohr brauchst, einen Ratschlag oder eine Umarmung, ich bin für dich da. Ihr seid ein Traumpaar und ein unschlagbares Team..."

Für Samira ist genau dieses Angebot eines "offenen Ohres" der Gipfel der Dreistigkeit. Vor dem Einzug findet sie vernichtende Worte: "Niemand hat sie gebeten, mir ein offenes Ohr anzubieten, nachdem sie Serkan ihre offenen Beine angeboten hat. Diese Nachricht zeigt deutlich, was für ein Mensch Eva ist."

Die Ruhe vor dem Sturm

Noch trennen die beiden Frauen zwei unterschiedliche Camps, doch das ist im Dschungel-Kosmos nur eine vorübergehende Atempause. Sobald die Gruppen zusammengelegt werden, könnte das Kissen den Startschuss für die erste große Eskalation der Staffel markieren. "Ich bin gespannt auf ihre Reaktion", so Samira.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft ab dem 23. Januar täglich ab 20:15 Uhr bei RTL und RTL+.