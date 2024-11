Als Liebespaar in Forsthaus Rampensau: Yvonne Woelke und Peter Klein: In Hamburg hat es gefunkt

Yvonne Woelke und Peter Klein sind doch ein Liebespaar. Das allerdings noch gar nicht so lange, wie sie im Doppelinterview erklären. Den ersten Pärchenauftritt haben sie in "Forsthaus Rampensau Germany".

Nachdem das Gerücht zwei Jahre lang kursierte, ist es nun tatsächlich wahrgeworden: Yvonne Woelke (45) und der frisch geschiedene Peter Klein (57) sind ein Liebespaar. Das werden die beiden Teilnehmer der zweiten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany", die am Samstag (30. November) mit zwei Folgen ihre Premiere auf Joyn feiern wird, zum Auftakt der Show klarstellen. Im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten die beiden, seit wann sie ein Paar sind und welche Zukunftspläne sie haben.

Warum haben Sie sich dazu entschieden, "Forsthaus Rampensau" als Liebes-Outing zu nutzen?

Peter Klein: Da es von großem Interesse für die Öffentlichkeit zu sein scheint, haben wir uns dazu entschieden. So können sich die Zuschauer ein eigenes Bild über unsere Beziehung machen, ohne spekulieren zu müssen.



Yvonne Woelke: Ich dachte, wenn schon denn schon, wenn wir es öffentlich machen, dann richtig. Das Interesse von allen Seiten ist groß und ich dachte mir, wenn wir schon so viel Hate bekommen, dann soll es sich auch lohnen.

Sie haben stets eine Liebesbeziehung dementiert. Waren Sie wirklich lange nur befreundet oder haben Sie die Beziehung nur aus der Öffentlichkeit gehalten?

Klein: Wir waren immer sehr enge Freunde, eine Beziehung hatten wir nicht. Und wo nichts ist, braucht man auch nichts aus der Öffentlichkeit rauszuhalten.

Seit wann sind Sie offiziell ein Paar und wer hat den ersten Schritt in Richtung Beziehung gemacht?

Klein: Es hat bei uns beim Schlagermove in Hamburg [Mai 2024, Red.] gefunkt und wir haben beide gemerkt, dass das, was wir füreinander empfinden, doch mehr ist als Freundschaft. Seit der Zeit sind wir zusammen.

Woelke: Wir waren sehr lange Freunde und wir haben uns gegenseitig den Halt gegeben, den wir brauchten. Letztendlich hat die Situation uns zusammengebracht. Das Ganze, was ich in den zwei Jahren erlebt habe, war kaum auszuhalten, ich hatte niemanden, mit dem ich über dieses Thema sprechen konnte, außer Peter und das hat uns verbunden und uns zur Liebe gebracht.

Haben Sie Bedenken, welche Reaktionen auf Ihr Beziehungs-Outing kommen könnten?

Klein: Ich denke, es war die ganze Zeit schon schlimm. Es wurde uns etwas angedichtet, was wir nicht hatten. Jetzt müssen sich die Menschen mit unserer Beziehung auseinandersetzen und wir sind selbst gespannt, wie die Reaktionen darauf sind.



Woelke: Ich glaube, die einen werden sich riesig freuen, weil die meisten sich das gewünscht hatten und die anderen, die uns sowieso schon haten, werden weiter haten und noch mal einen drauflegen. Mittlerweile ist es mir egal, was die Leute sagen, weil es letztendlich immer die gleichen sind. Und man weiß ja auch nie, wer hinter diesen Fake Accounts steckt...

Was schätzen Sie an Ihrer Beziehung und dem jeweils anderen?

Klein: An Yvonne schätze ich, dass sie eine absolut loyale und ehrliche Person ist. Sie vereint für mich alle positiven Attribute einer Frau, innerlich sowie auch äußerlich.



Woelke: An Peter schätze ich seine Loyalität, seine unfassbare Ruhe und Geduld. Er ist wirklich ein toller Mensch.

Welche Pläne haben Sie als Paar und was wünschen Sie sich für die gemeinsame Zukunft?

Klein: Wir müssen schauen, was die nächste Zeit mit sich bringt. Natürlich haben wir einige Dinge vor, auch in Bezug auf die Altersvorsorge. Für unsere gemeinsame Zukunft wünschen wir uns, dass unsere Liebe und unser Vertrauen bestand hat und wir irgendwann wirklich zur Ruhe kommen können.



Woelke: Ich wünsche mir für unsere Zukunft, dass wir das Berufliche und Private unter einen Hut bekommen. Und egal was passiert, dass wir einfach zusammenhalten.

Herr Klein, Ihre Scheidung ist jetzt auch durch, Sie bezeichnen sich bei Instagram als "geschieden und glücklich". Verspüren Sie keinerlei Wehmut? Wie stehen Sie jetzt zum Thema Ehe, ist das für Sie abgeschlossen oder würden Sie noch einmal heiraten?

Klein: Ja stimmt, ich bin jetzt rechtskräftig geschieden und darüber bin ich froh. Ich hoffe, dass jetzt endlich Ruhe einkehrt, da dieses Kapitel geschlossen ist. Bezüglich Ehe ist meine Einstellung: Sag niemals nie. Wenn es passt, bin ich auch so einer neuen Partnerschaft nicht abgeneigt. Aber ich habe etwas schmerzhaft erlernen müssen: Den wahren Charakter deines Partners lernst du leider erst bei der Trennung kennen.