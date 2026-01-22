Rekord-Jägerin Taylor Swift wurde in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen - als jüngste Künstlerin in der Geschichte der Institution. Damit reiht sich die Sängerin in eine Liste von Legenden ein.
Es ist wieder so weit: Taylor Swift (36) hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Die US-Sängerin wurde in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen - und zwar als jüngste Künstlerin, die diese Ehre jemals erhalten hat. Die prestigeträchtige Organisation verkündete die Nachricht am Mittwoch bei "CBS Mornings".