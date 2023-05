1 Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten (Symbolbild). Foto: imago images/snapshot-photography/ T.Seeliger

Ein Unbekannter sagt, er müsse handwerkliche Überprüfungen in einer Stuttgarter Wohnung vornehmen. Die Bewohnerin lässt ihn rein – danach fehlen Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.









Eine Stuttgarterin ist am Freitagmittag Opfer eines Trickbetrügers geworden. Wie die Polizei berichtet, war der Unbekannte unter dem Vorwand, handwerkliche Überprüfungen vornehmen zu müssen, in die Wohnung der 85-Jährigen in der Straße Grubenäcker in Stuttgart-Bergheim gelangt.