Als Großeltern in ungewohnter Rolle: Regisseur Ron Howard privat: In seinem Haus gibt es keine Regeln

Geregelte Schlafenszeiten oder Gemüsevorschriften gibt es im Haus des gefeierten Hollywood-Regisseurs Ron Howard nicht. Seine Enkelkinder dürfen offenbar machen, was sie wollen.
Ein Haus mit sechs Kindern? Da herrschen meist strenge Regeln, damit der Alltag nicht im Chaos versinkt. Doch nicht bei Ron Howard (71). Der oscarprämierte Regisseur ("A Beautiful Mind"), der an den erfolgreichsten Filmsets den Takt angibt, gesteht gegenüber dem Boulevard-Magazin "People", dass in seinem Haus für seine sechs Enkel "keine Regeln gelten".