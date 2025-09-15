Als Gast-Investorin dabei: Lena Gercke bei Die Höhle der Löwen: Ich muss mich nicht beweisen

Lena Gercke ist als Gast-Investorin bei "Die Höhle der Löwen" zu sehen. "Es war ein Throwback zu meinen Castings bei 'GNTM'", erzählt sie im Interview - und verrät, dass ihr viele den Schritt vom Model zur Unternehmerin nicht zugetraut haben.
Lena Gercke (37) wird zur Löwin: Am 15. September ist sie bei VOX als Gast-Investorin in "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Eine neue Aufgabe für die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin, die sich in Sachen Unternehmen aber bestens auskennt. Seit 2017 führt sie mit "LeGer by Lena Gercke" ihre eigene Fashion- und Interior-Marke, die mittlerweile Millionenumsätze macht.