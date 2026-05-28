Als erstes Bundesland: Sachsen-Anhalt will Kryptowertpapier herausbringen

Digitale Wertpapiere statt Scheine: Sachsen-Anhalt setzt auf Blockchain-Technologie. Das Land ist hoch verschuldet. Welche Vorteile und Risiken das neue Finanz-Experiment birgt.
Magdeburg - Als erstes Bundesland will Sachsen-Anhalt ein Kryptowertpapier herausgeben. Das Land plant die Ausgabe einer digitalen Schuldverschreibung auf Basis des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG), wie das Finanzministerium in Magdeburg mitteilte. Die Anleihe soll im Sommer 2026 platziert werden und richtet sich an institutionelle Investoren. Dann soll auch die finale Preisfestsetzung erfolgen.