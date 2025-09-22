Als erster Streifen in diesem Jahr: Nächster Erfolg für Das Kanu des Manitu

Als erster Film dieses Kinojahres: "Das Kanu des Manitu" lockt über vier Millionen Besucher an. Diesen Meilenstein haben erst wenige deutsche Filme geschafft. Nun droht Michael Bully Herbig heimische Konkurrenz.

"Das Kanu des Manitu" hat als erster Film des Jahres die Marke von vier Millionen Besuchern hierzulande geknackt. Das gab die Produktionsfirma Constantin Film in einer Pressemitteilung bekannt. Diesen Meilenstein erreichte die Westernkomödie von Michael Bully Herbig (57) dank 145.000 verkaufter Tickets an ihrem sechsten Wochenende im Kino.

Damit baut "Das Kanu des Manitu" den ersten Platz in den Jahrescharts der deutschen Kinos weiter aus. "Ein Minecraft Film" kam auf eine Besucherzahl von 3,5 Millionen. Laut Constantin Film läuft "Das Kanu des Manitu" derzeit in 760 Kinos.

Konkurrenz für "Das Kanu des Manitu"

Laut der Statistikseite "InsideKino" haben es vor "Das Kanu des Manitu" seit der Wiedervereinigung nur 19 deutsche Produktionen geschafft, mehr als vier Millionen Besucher anzulocken. Auf Platz eins thront mit großem Abstand der Vorgänger. 2001 gingen für "Der Schuh des Manitu" über 11 Millionen Kinotickets weg.

Wie lange geht der Erfolgslauf von "Das Kanu des Manitu" noch weiter? Demnächst bekommen Herbig und Co. Konkurrenz aus Deutschland. Am 25. September startet "Die Schule der magischen Tiere 4". Previews haben bereits am vergangenen Wochenende 170.000 Menschen angelockt.