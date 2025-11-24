Als erster deutscher Film seit 2019: Fünf Millionen Kinobesucher für Das Kanu des Manitu

"Das Kanu des Manitu" hat den nächsten Meilenstein geschafft. Als dritter Film von Michael Bully Herbig verkaufte die Komödie fünf Millionen Tickets. Dies schaffte seit sechs Jahren kein deutscher Film mehr.

Nach über drei Monaten im Kino hat "Das Kanu des Manitu" den nächsten Meilenstein geschafft. Die Westernparodie von Michael Bully Herbig (57) hat fünf Millionen Kinokarten verkauft. Dies gab die Produktionsfirma Constantin Film in einer Pressemitteilung bekannt. Damit baut die Komödie ihre Führung in den deutschen Kinojahrescharts 2025 weiter aus.

Ein Ende des Laufes ist noch nicht abzusehen. Laut Constantin Film läuft "Das Kanu des Manitu" auch nach 15 Wochen noch in über 400 deutschen Kinos.

Erfolgreichster deutscher Film seit sechs Jahren

"Das Kanu des Manitu" ist der erste Film seit über einem Jahr, der die magische Grenze von fünf Millionen überschritten hat. Dies gelang zuletzt dem Animationshit "Alles steht Kopf 2", der im Juni 2024 angelaufen war.

Der letzte deutsche Film, der diese sprichwörtliche Schallmauer durchbrochen hatte, war "Das perfekte Geheimnis". Die ebenfalls von Constantin Film produzierte Komödie lockte im Jahr 2019 mehr als fünf Millionen Kinobesucher an.

Bully Herbig durchbricht zum dritten Mal Schallmauer

Mit "Das Kanu des Manitu" schaffte es Michael Bully Herbig zum dritten Mal in seiner Karriere, mindestens fünf Millionen Tickets zu verkaufen. Erst kürzlich war das Kanu an "Wickie und die starken Männer" vorbeigezogen, mit 4,92 Millionen abgesetzter Kinokarten bisher Herbigs dritterfolgreichstes Werk.

Noch mehr Menschen zog Bully Herbig mit "(T)raumschiff Surprise - Periode 1" an. 9,15 Millionen Tickets gingen 2004 für die Sci-fi-Komödie weg. Ganz oben thront aber "Der Schuh des Manitu", der "Kanu"-Vorgänger verkaufte 2001 sogar über elf Millionen Karten.

"Der Schuh des Manitu" ist immer noch die erfolgreichste deutsche Kinoproduktion aller Zeiten. In den ewigen Kinocharts liegt der Nachfolger nun auf Platz 40. Betrachtet man nur Filme, die nach der Wiedervereinigung 1990 ins Kino kamen, rangiert "Das Kanu des Manitu" auf Platz 13.